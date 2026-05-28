Jujuy tendrá la primera mutual escolar de la provincia

La actividad se realizará en instalaciones del Colegio Polimodal N° 3, ubicado en avenida 25 de Abril S/N del barrio Belgrano en San Salvador de Jujuy.

Contará con la participación del presidente de la CALCME Mariano Díaz. La CALCME es la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y también estarán importantes referentes de cooperativismo y mutuales de la provincia, como autoridades provinciales.

Será en el marco, del XXVII Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y Comisiones Directivas de Mutuales Escolares.

Esta importante actividad tendrá como lema es “Cooperación que se practica, Educación que transforma” y es organizada por CALCME, en San Salvador de Jujuy.

Además se llevara a cabo un conjunto de actividades, que tienen por finalidad la constitución de la primera Mutual Escolar, motivo por el cual desde la Federación de Entidades Mutualistas de la provincia de Jujuy, en coordinación con el Colegio Pablo Pizzurno y el Colegio Polimodal N° 3, invitaron al acto de apertura que tendrá lugar este viernes 29 de mayo.

Para poder concretar esta iniciativa, el equipo de trabajo, vino desarrollando un conjunto de actividades en torno a la preparación y capacitación de docentes y estudiantes que deseen poner en práctica los principios y valores que rigen al movimiento mutual y cooperativo, conforme lo expresa la ley Nacional de Educación en su art. 90; concordante con el art. 110 inc 10 de la Ley Provincial de Educación Nº 5807 que dispone que, “a los fines de asegurar la calidad de la educación, el Ministerio de Educación de la Provincia, de acuerdo con las disposiciones o recomendaciones del Consejo Federal de Educación, deberá promover los principios del mutualismo y cooperativismo escolar en concordancia con la Ley de Declaración de Alto Interés Nacional de la Enseñanza de los Principios del Cooperativismo Nº 16.583.”

Programa de actividades de la constitución de la mutual escolar

Hs. 9:00: Recepción y acreditación de alumnos y docentes de colegios participantes

Hs. 9:45: Apertura – Acto Protocolar con frente de banderas de instituciones educativas invitadas

Hs. 10:40: Palabras alusivas de autoridades provinciales invitadas

Hs. 11:15: Desarrollo de la Asamblea Constitutiva de la Mutual Escolar del Colegio Polimodal Nº 3 “Halcones Solidarios”

Actividades posteriores a la asamblea constitutiva con fecha a determinar:

Visitas a emprendimientos Mutuales y cooperativos de la provincia con integrantes de la Cooperativa Escolar CACTUS Ltda, la Mutual Escolar Halcones Solidarios e Instituciones Educativas interesadas en conformar mutuales y cooperativas escolares

Visita al Complejo Turístico Las Vertientes, perteneciente a la Mutual de ex Empleados del Banco Provincia de Jujuy: Taller Cooperativo

Visita al banco Cooperativo CREDICOOP Ltdo: Charla sobre Educación Financiera Solidaria

Viaje al Encuentro de Consejos de Administración de Cooperativas y Mutuales Escolares en la provincia de San Luis 2, 3 y 4 de julio 2026.

Visita a la Federación de Apicultores de la Provincia de Jujuy Ltda: Taller Vivencial

Visita a la Cooperativa de Mineros Salinas Grandes Limitada, de Jujuy: Taller Vivencial

Participación en los actos por el día de la Cooperativas y el día del Mutualismo

Promoción y capacitación para la conformación de Cooperativas y Mutuales Escolares en la provincia de Jujuy.