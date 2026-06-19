Las familias ya pueden consultar y descargar el Boletín de Calificación Digital de manera online

Cabe destacar que tanto el boletín como la Constancia de Alumno Regular en formato digital son gratuitos y que ninguna institución educativa puede cobrar por su emisión.

El Ministerio de Educación de la Provincia dispuso dos modalidades de consulta del Boletín de Calificación Digital, una herramienta que permite a tutores y familias acceder de manera simple, segura y gratuita a la información académica de los estudiantes.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la gestión educativa que lleva adelante la cartera educativa provincial, con el objetivo de garantizar una comunicación más ágil entre las instituciones escolares y las familias, favoreciendo el seguimiento de las trayectorias educativas.

Su implementación se desarrolla de manera gradual y progresiva, atendiendo las distintas realidades y condiciones de las instituciones educativas de Nivel Primario y Secundario de gestión estatal y privada.

Para facilitar el acceso a la información, el Ministerio dispuso dos modalidades de consulta del Boletín de Calificación Digital.

Por un lado, a través del Portal Tutores de la Plataforma Nexo. Una vez que el estudiante se encuentre vinculado al perfil del tutor, la plataforma permite consultar datos académicos, acceder al registro de inasistencias, visualizar las calificaciones correspondientes a cada período de evaluación y descargar tanto el Boletín de Calificación Digital como la Constancia de Alumno Regular.

Por otro lado, los tutores podrán solicitar el Boletín de Calificación Digital en formato PDF a la institución educativa. El documento será emitido y descargado por la escuela a través del sistema SINIDE-SGE y enviado al tutor mediante los canales de comunicación habilitados de la institución a la que asiste el estudiante.

Asimismo, se destacó que tanto el boletín como la Constancia de Alumno Regular en formato digital son gratuitos y que ninguna institución educativa puede cobrar por su emisión.

En aquellos casos en que se requiera documentación con firma de la autoridad escolar para la realización de trámites específicos, las familias podrán solicitar la versión impresa del boletín en la institución educativa.

Para acompañar la implementación de esta herramienta, el Ministerio de Educación puso a disposición de las familias y de las instituciones educativas un espacio web con marcos normativos, tutoriales, acceso al Portal Tutores y respuestas a las preguntas frecuentes. La información puede consultarse en: https://educacion.jujuy.gob.ar/boletin-digital/