Jujuy presentó su potencial minero en Chile y avanzó en una agenda de integración regional

El gobernador Carlos Sadir participó de un foro organizado por el Banco Mundial y mantuvo una reunión con el embajador argentino Jorge Faurie, con eje en el potencial minero y el Paso de Jama.

El gobernador Carlos Sadir participó en Chile del foro «De los recursos al empleo: el valor de los minerales para América Latina», organizado por el Banco Mundial, junto a referentes internacionales interesados en conocer el desarrollo productivo y el potencial minero de Jujuy.

En ese contexto, destacó que el encuentro permitió compartir la experiencia de Jujuy «junto a referentes internacionales interesados en conocer el desarrollo productivo y el potencial minero de nuestra provincia».

Asimismo, el mandatario mantuvo una reunión con el embajador argentino Jorge Faurie para avanzar en una agenda de trabajo orientada a fortalecer las oportunidades de desarrollo para Jujuy.

Al respecto, indicó que el objetivo es «potenciar las oportunidades para nuestra provincia y consolidar al Paso de Jama como un corredor clave para el comercio y la producción».

La participación en estas instancias forma parte de la estrategia provincial de fortalecer vínculos internacionales, atraer inversiones y consolidar el posicionamiento de Jujuy como un actor estratégico para el desarrollo minero, productivo y logístico de la región.