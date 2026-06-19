«Invierno Seguro»: Campaña para alertar sobre la letalidad del monóxido de carbono

La Dirección Provincial de Bomberos de la Policía realiza jornadas de concientización. Advierten sobre el uso correcto de artefactos de calefacción ante la llegada de las bajas temperaturas y llaman a anticipar la prevención de incendios forestales.

Ante el descenso sostenido de la temperatura y la inminente llegada de la época invernal, la Dirección Provincial de Bomberos de la Policía de Jujuy puso en marcha la campaña de prevención «Invierno Seguro». La iniciativa, que se replica de forma simultánea en todo el territorio provincial, tiene como propósito central concientizar a la comunidad sobre los graves peligros del monóxido de carbono y el uso incorrecto de los sistemas de calefacción en el hogar.

Las actividades principales se concentran en la Peatonal Belgrano de la Capital jujeña, elegida por su alta concurrencia de ciudadanos. En el lugar, personal especializado despliega talleres interactivos, juegos didácticos enfocados en los niños para fomentar la socialización preventiva desde la infancia, y asesoramiento directo a adultos mayores y familias en general.

La Subcomisario Melina Jurado, a cargo del Cuartel de Gorriti de la Dirección Provincial de Bomberos, destacó la importancia del trabajo comunitario en conjunto. «Nos encontramos haciendo la campaña Invierno Seguro con el objetivo de concientizar y trabajar con la comunidad referente a las precauciones que deben tener en el hogar en época de invierno. Buscamos brindar consejos para que los chicos también se eduquen y ayuden a replicar los cuidados en sus casas», explicó la funcionaria policial.

Un enemigo silencioso y letal

El monóxido de carbono se produce a partir de la combustión incompleta de elementos orgánicos. Respecto a su alta peligrosidad biológica, la Subcomisario Jurado detalló el mecanismo técnico que lo vuelve fatal: «Su toxicidad se define porque tiene mucha afinidad con la hemoglobina en la sangre. Nuestro organismo prefiere respirar el monóxido antes que el aire común». Al ser un gas imperceptible —no tiene olor, color ni sabor—, el riesgo de intoxicación severa aumenta si no existen controles adecuados.

De acuerdo con las estadísticas de la fuerza, las autoridades ya han tenido que registrar e intervenir en diversos incidentes habitacionales relacionados con este gas. «Es por eso que decidimos profundizar y trabajar fuertemente en la prevención antes de adentrarnos por completo en el invierno», argumentó Jurado, haciendo especial énfasis en que ya se han tenido que lamentar víctimas fatales en el pasado debido al uso inadecuado de braseros en ambientes cerrados.

Recomendaciones clave para el hogar

En el marco de las demostraciones prácticas en la vía pública, el cuerpo de bomberos difundió una serie de pautas básicas de seguridad orientadas a mitigar riesgos eléctricos y de combustión:

Ventilación permanente: Mantener siempre abierta una vía o rendija de ventilación hacia el exterior para asegurar la renovación del aire.

Uso exclusivo de la cocina: Bajo ninguna circunstancia utilizar el horno ni las hornallas de la cocina como métodos de calefacción.

Revisión del color de la llama: Controlar de forma constante que la llama del gas sea de color azul intenso. Si presenta tonalidades amarillas o anaranjadas, denota una combustión incompleta y peligrosa.

Mantenimiento profesional: Hacer revisar periódicamente las estufas y artefactos a gas por gasistas matriculados.

Descanso de equipos eléctricos: No mantener encendidos caloventores de manera ininterrumpida; requieren periodos de descanso para evitar el derretimiento de sus componentes plásticos y posibles principios de incendio.

Hábito nocturno: Apagar obligatoriamente todos los artefactos de calefacción antes de irse a dormir.

Alerta temprana por incendios forestales

De forma complementaria, el cuerpo de Bomberos de la provincia aprovechó la masividad de la campaña para advertir a la población sobre la proximidad de la temporada alta de incendios forestales, cuyo pico histórico suele registrarse durante el mes de agosto.

Las autoridades recordaron que un alto porcentaje de estos siniestros se originan por fallas o negligencias del factor humano. Ante este panorama, se solicitó de manera urgente a los vecinos evitar la quema de basura domiciliaria, la incineración de arbustos y el desecho irresponsable de colillas de cigarrillos en las rutas, ya que estos focos menores se propagan velozmente hacia zonas residenciales.

Como medida preventiva, recomendaron mantener limpios los perímetros de las viviendas, libres de malezas y del denominado «pasto cubano», resguardando así la integridad física y material de toda la sociedad.