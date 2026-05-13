Lanzaron la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas

El evento cinematográfico contará con más de 190 proyecciones gratuitas en distintos puntos de la provincia y nuevas propuestas orientadas a las juventudes y al fortalecimiento del sector audiovisual.

Se realizó el lanzamiento oficial de la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, uno de los encuentros cinematográficos más importantes de la región andina, que este año vuelve con una amplia programación y propuestas innovadoras para el público local, nacional e internacional.

En ese marco, el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), Patricio Artero, destacó que esta edición representa “una decisión institucional de apoyar al sector audiovisual de la provincia”, remarcando que el festival forma parte de una política integral destinada a fortalecer la producción cinematográfica y proyectar a Jujuy como escenario de filmaciones y producciones internacionales.

Asimismo, señaló que este año participarán productores, realizadores y directores no solo del bloque andino, eje central del festival, sino también de Uruguay, ampliando así los vínculos culturales y audiovisuales de la provincia.

En este sentido, adelantó que se desarrollarán recorridos por el norte jujeño para mostrar los paisajes, la cultura y el potencial local a productores invitados, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de trabajo y producciones audiovisuales en la provincia.

Artero también informó que la apertura oficial del festival contará con la proyección de una película proveniente de Bolivia, la cual será exhibida en las salas Annuar 1 y Annuar 2 del Shopping Annuar. Además, explicó que la programación incluye secciones de documental, ficción, animación, videoclips y la nueva propuesta denominada “Horror Andino”, incorporada este año.

Casi 200 proyecciones en el Festival

Por su parte, la productora general del festival, Soledad San Julián, expresó su satisfacción por celebrar una nueva edición del evento y detalló que habrá más de 190 proyecciones distribuidas en diferentes localidades de la provincia, entre ellas San Pedro, Purmamarca, El Carmen y La Quiaca.

Además, destacó que todas las funciones serán libres y gratuitas, tanto en la capital como en el interior, e invitó a la comunidad a consultar la programación completa a través del sitio oficial del festival y sus redes sociales.

En relación a las nuevas propuestas, San Julián explicó que la sección “Horror Andino” está especialmente orientada a las juventudes y busca generar nuevas audiencias, acercando géneros cinematográficos de gran interés para el público joven.

Finalmente, la productora ejecutiva del IAAJ, Diana Frey, puso en valor la infraestructura cinematográfica de la provincia y resaltó la importancia de conservar las salas de cine tradicionales, como el Cine Annuar, permitiendo que el público pueda acceder a una cinematografía independiente que difícilmente llega a los circuitos comerciales, en el marco de un festival con acceso libre y gratuito.