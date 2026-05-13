El SATSAID se reunió con el secretario de Trabajo de la provincia de Jujuy

El secretario General de la seccional, Julio Severich, mantuvo un encuentro con el titular de la cartera laboral, Freddy Bederja sobre la situación de los trabajadores.

El SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) delegación Jujuy, dialogó con el secretario de Trabajo.

El secretario General de la seccional Jujuy, Julio Severich, se reunió esta semana con el secretario de Trabajo de la provincia, Freddy Berdeja, con motivo de dialogar al respecto de la compleja situación que atraviesa el sector audiovisual y televisivo.

El dirigente gremial planteó además durante el encuentro la necesidad urgente de impulsar un plan de emergencia para erradicar el trabajo no registrado y el fraude laboral, que los últimos años creció en la provincia más del cincuenta por ciento.

Ambas partes analizaron el avance de las nuevas plataformas y modalidades de consumo de contenidos, una transformación tecnológica que impacta directamente en la televisión tradicional y genera preocupación por las fuentes laborales vinculadas a la actividad.

En este contexto, coincidieron en la importancia de promover espacios de diálogo y análisis que permitan acompañar los cambios tecnológicos sin desproteger a los trabajadores del sector.

Además, se destacó la necesidad de impulsar herramientas de adaptación, capacitación y resguardo laboral para afrontar los desafíos que plantea esta nueva realidad tecnológica.