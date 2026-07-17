En Arrayanal secuestraron más de 6 toneladas de hojas de coca

En un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Arrayanal, Policía Federal Argentina secuestró más de seis toneladas de hojas de coca, ocultas en un camión con semirremolque cargado con soja.

Los agentes detectaron que el camión tenía cortado el cordón de seguridad que coloca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Se estima que la carga ingresó por Salvador Mazza, proveniente de Bolivia.

El procedimiento, llevado adelante por efectivos de la División Antidrogas San Pedro, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), ocurrió durante un control vehicular.

Los agentes detectaron que el camión, conducido por un joven de 22 años, presentaba cortado el cordón de seguridad colocado por ARCA, de manera que profundizaron la requisa, encontrando 150 bultos de hojas de coca, cuyo peso total superó las seis toneladas.

Intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, de la Dra. Claudia Elena Juane, que ordenó inmediatamente tanto la detención del conductor del camión como el secuestro tanto de las hojas de coca y el vehículo empleado para su transporte.

El chofer (argentino) enfrenta cargos por infracción al Código Aduanero y se encuentra a disposición de la justicia. Las investigaciones han permitido rastrear el origen de la droga, estableciendo que fue introducida al país desde Bolivia.

Posteriormente, el vegetal habría sido transportado por vía ferroviaria hasta Salvador Mazza (Salta), donde fue cargado en el camión que finalmente fue interceptado por las autoridades. La investigación federal está en curso, sin embargo, busca determinar fehacientemente el origen completo de la carga, su destino final y si existen otras personas vinculadas a la maniobra.