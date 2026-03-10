EE.UU. destruyó embarcaciones iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz

Se bombardearon diversas embarcaciones utilizadas para minar la ruta petrolera clave después de que Irán anunciara su despliegue para bloquear el paso de petroleros.

Estados Unidos anunció que destruyó varias embarcaciones iraníes utilizadas para colocar minas navales en el Estrecho de Ormuz, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que las fuerzas norteamericanas eliminaron 16 buques minadores vinculados a operaciones navales de Irán en esa zona estratégica.

Según indicó el comando militar estadounidense y pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas, la acción se llevó a cabo este lunes y tuvo como objetivo impedir que Teherán continúe desplegando minas marítimas en el corredor marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico.

Washington sostiene que el minado del estrecho representaba una amenaza directa para la navegación internacional y para el transporte de petróleo que atraviesa esa ruta.

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el planeta. Ante la posibilidad de que Irán intentara bloquear o dificultar el tránsito de buques petroleros, el gobierno estadounidense había advertido previamente que respondería militarmente si se confirmaba el despliegue de minas en la zona.

La destrucción de las embarcaciones forma parte de una serie de operaciones militares que Estados Unidos viene realizando contra infraestructuras y capacidades navales iraníes desde el inicio de la actual escalada bélica. En los últimos días, Washington también informó ataques contra instalaciones militares y otros buques de la marina iraní en distintos puntos del Golfo Pérsico.

El episodio se produce en medio de un aumento de la tensión regional, con ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, y con el Estrecho de Ormuz convertido nuevamente en uno de los principales focos del conflicto por su impacto potencial sobre el comercio marítimo y los mercados energéticos globales.

Advertencia directa a Irán

Trump había advertido previamente que Irán enfrentaría consecuencias “a un nivel nunca antes visto” si intentaba minar el estrecho de Ormuz o bloquear el tránsito de petroleros.

“Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz queremos que las retiren inmediatamente”, escribió el mandatario, quien señaló que remover los explosivos sería “un paso gigante en la dirección correcta”.

Además, el presidente estadounidense amenazó con una respuesta aún mayor si Teherán intenta detener el flujo de petróleo en esa zona estratégica.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte”, advirtió.

Minas para bloquear el paso de petroleros

Según distintos reportes, Irán comenzó a desplegar pequeñas embarcaciones capaces de transportar entre dos y tres minas cada una para colocarlas en el estrecho con el objetivo de bloquear el paso de buques petroleros.

La estrategia, según informes citados por medios internacionales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, buscaba obstaculizar el tránsito en un punto crítico para el comercio energético global, en medio de la crisis internacional por el precio del crudo.

Amenazas cruzadas

La tensión escaló aún más después de que Trump amenazara a Teherán con “muerte, fuego y furia” si intentaba cerrar el paso en el estrecho de Ormuz, mientras que desde Irán surgieron advertencias contra el mandatario estadounidense.

En paralelo, Francia anunció el despliegue de una misión militar defensiva en la zona para garantizar la seguridad de los barcos petroleros que atraviesan el estrecho.

La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos y a la comunidad internacional, ya que cualquier interrupción en el tránsito por el estrecho de Ormuz podría afectar gravemente el suministro global de petróleo.