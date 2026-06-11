La venta de autos 0 km siguió en baja en Salta, que cayó al puesto 11 del ranking nacional

En mayo se patentaron sólo 806 vehículos cero kilómetro en Salta, lo que volvió a mostrar un retroceso tanto frente a abril como respecto del mismo mes del año pasado. También se perdió posiciones en el ranking nacional.

El mercado de autos cero kilómetro en Salta volvió a mostrar señales preocupantes en mayo y confirmó que la recuperación del sector sigue lejos. Durante el mes pasado se vendieron 806 unidades, una cifra que representó una baja de 3,7% frente a abril, cuando se habían patentado 837 vehículos.

Pero el dato más fuerte aparece en la comparación interanual. Contra mayo del año pasado, cuando se habían comercializado 1.274 unidades, la caída fue de 36,7%, un derrumbe muy superior al promedio nacional, que en el mismo período se ubicó en 25,6%.

El retroceso también empezó a sentirse en otro terreno sensible: la posición de Salta dentro del mapa nacional de ventas. Después de varios años en los que la provincia se mantenía entre el séptimo y el octavo lugar del ranking, en mayo descendió hasta el puesto 11.

El cambio no es menor. Salta fue superada por provincias como Entre Ríos, Corrientes y Chubut, que históricamente venían ubicándose por detrás en el volumen de patentamientos.

Si se amplía la mirada al acumulado del año, el panorama tampoco mejora. Entre enero y mayo de 2026 se vendieron en Salta 4.848 vehículos cero kilómetro, frente a los 6.949 patentados en el mismo período del año pasado. Eso implica una caída de 30,2% en apenas cinco meses.

Otra vez, el número provincial vuelve a quedar muy por debajo de la media nacional. En ese mismo lapso, el mercado argentino mostró una retracción de 9,7%, bastante menor al retroceso registrado en Salta.

En otras palabras, la provincia no solo acompaña la caída general del sector automotor, sino que viene mostrando un deterioro bastante más profundo que el promedio del país. Y eso vuelve a encender una alarma sobre el nivel de consumo, la capacidad de compra y la dinámica comercial de uno de los segmentos más sensibles del mercado formal.

(InfoNegocios)