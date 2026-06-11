La Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos brindó asesoramiento e información en el barrio Che Guevara

La actividad se desarrolló en el marco del programa provincial “Promover derechos para prevenir”, con el objetivo de informar y sensibilizar a la comunidad sobre la prevención de la violencia de género.

Con el propósito de fortalecer el trabajo articulado con distintas instituciones y acercar información para la prevención de la violencia de género, la Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos del Consejo Provincial de las Mujeres llevó adelante una jornada de asesoramiento e información destinada a vecinos y vecinas del sector Che Guevara del barrio Alto Comedero, en el marco del programa provincial “Promover derechos para prevenir”.

Durante la actividad, se brindó información sobre el trabajo que desarrolla el Consejo Provincial de las Mujeres, su rol en la prevención de las violencias por motivos de género y los dispositivos de asistencia integral destinados a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Asimismo, se difundió la línea provincial gratuita de ayuda y escucha 0800 888 4363, destinada a contener, asesorar y asistir.

Cabe señalar que el programa “Promover derechos para prevenir” tiene como eje principal la prevención de la violencia de género, promoviendo diversas estrategias de sensibilización, información y acompañamiento comunitario.

La jornada fue coordinada junto al Comedor “Madre Teresa de Calcuta” de Cáritas, que funciona en la capilla del barrio.

Prevención de la violencia de género

Al respecto, la secretaria de Equidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna Murillo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, ya que permiten abordar la problemática de la violencia de género junto a vecinos y vecinas del sector, fortaleciendo la concientización y el acceso a herramientas de asistencia. Asimismo, agradeció a la responsable del comedor, Isabel Mayo, por su permanente compromiso social y su valiosa labor en la comunidad.

Finalmente, sostuvo que se continuará trabajando de manera articulada con distintas entidades, entendiendo que la educación y la información son herramientas fundamentales para la prevención, y remarcó la importancia de la denuncia como paso clave para garantizar la intervención y el acompañamiento adecuados.