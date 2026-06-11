“Desaparecí, dos veces”: Vuelve a escena en el Mes del Orgullo

¿Qué ocurre cuando alguien desaparece de los registros, de los relatos y de la memoria colectiva? ¿Qué sucede cuando esa persona regresa para reclamar su identidad?

En el marco del Mes del Orgullo LGBTQ+, el grupo teatral A.D.N. Arte de Nosotros presentará una nueva función de Desaparecí, dos veces, de Pablo Facundo García, una obra que entrelaza humor, identidad y memoria en una propuesta profundamente humana.

Entre expedientes perdidos, silencios impuestos y ausencias que aún duelen, un desaparecido vuelve para reconstruir su historia. A partir de esa premisa, la obra despliega una trama donde conviven el humor, la emoción y preguntas que atraviesan nuestro presente.

La historia de Martín, un hombre gay que regresa para reclamar una identidad que parece haber sido borrada, encuentra su contrapunto en Teresita, empleada de una oficina donde los expedientes y los procedimientos suelen tener más peso que las personas. Mientras él insiste en recuperar aquello que le fue negado, ella intenta sostener el orden de un sistema construido sobre papeles, archivos y normas. Entre ambos se desarrolla un vínculo tan tenso como entrañable, atravesado por el humor, los desencuentros y la búsqueda de respuestas frente a una ausencia que se resiste al olvido.

Interpretada por Noelia Caserez y Mauricio Escalante, bajo la dirección de Sergio Díaz Fernández, la puesta invita al público a transitar un recorrido donde lo íntimo y lo colectivo se entrelazan, abordando la identidad, la memoria y los vínculos desde una perspectiva sensible, sin renunciar al humor ni a la emoción.

La función se realizará el sábado 13 de junio a las 21:30 horas en la Sala Galán del Teatro Mitre.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través de Autoentrada.

A.D.N. Arte de Nosotros es un grupo teatral independiente de la provincia de Jujuy con más de veinte años de trayectoria. A lo largo de su recorrido ha desarrollado una sostenida labor artística vinculada a los derechos humanos, la diversidad y las historias que suelen quedar fuera de los relatos dominantes.