La UNJu se reunió con la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios

El propósito es acercar a estudiantes universitarios y de las escuelas preuniversitarias experiencias, conocimientos y oportunidades que complementen su formación académica y contribuyan a su desarrollo profesional.

El rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Mg. Ing. Mario Bonillo se reunió con representantes de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) nodo Jujuy con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el sector privado y el público.

El propósito es acercar a estudiantes universitarios y de las escuelas preuniversitarias experiencias, conocimientos y oportunidades que complementen su formación académica y contribuyan a su desarrollo profesional.

La iniciativa busca inspirar a los jóvenes a través de experiencias reales, mostrando las oportunidades que ofrecen las empresas de nuestra provincia y promoviendo el acercamiento de los futuros profesionales al mundo empresarial.

Participaron del encuentro Sebastián Escalante, Emanuel Quiroga y Juan Guzmán, miembros de la comisión directiva de UNAJE.