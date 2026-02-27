La Suprema Corte de Justicia participó del inicio del 165º periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia fueron partícipes de la inauguración del 165° periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura jujeña, ceremonia en la que el gobernador Carlos Sadir emitió su mensaje a las autoridades presentes y al pueblo jujeño.

En el acto institucional, que se realizó este viernes 27 de febrero del corriente año, en horas de la tarde, estuvieron presentes los jueces del máximo Tribunal de Justicia de la provincia Dres. Federico Otaola –presidente-, Mariano Miranda -vicepresidente-, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias.

La primera sesión ordinaria de 2026 fue presidida por el vicegobernador Alberto Bernis, y luego del izamiento de las Banderas Nacional Argentina y de la Libertad Civil por parte de los diputados, se conformaron las Comisiones de Interior y Exterior para acompañar el ingreso al recinto de sesiones del gobernador de la provincia Carlos Sadir.

El primer mandatario, que llegó acompañado por los Ministros de su gabinete, en cumplimiento de disposiciones de la Constitución Provincial y en ejercicio de sus facultades, emitió su mensaje en cuyo desarrollo realizó un balance de su gestión durante 2025 y explicitó los principales ejes de la misma para el presente año.