Jujuy continúa fortaleciendo el turismo y suma más vuelos a Córdoba

La ruta Jujuy–Córdoba operará tres veces por semana y amplía el alcance del destino en uno de los mercados más fuertes del país.

El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy anunció la incorporación de una nueva ruta aérea que conectará Jujuy con Córdoba y Córdoba con Jujuy, la frecuencia será de tres vuelos semanales, fortaleciendo la conectividad y ampliando las oportunidades de desarrollo turístico y comercial.

El acuerdo fue realizado por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos con referentes de la línea aérea FlyBondi en el marco de una estrategia sostenida de expansión de rutas y posicionamiento del destino siendo clave para nuestro país.

Esta nueva conexión directa representa un paso estratégico para continuar consolidando a Jujuy como uno de los destinos de mayor crecimiento en Argentina, facilitando el acceso desde uno de los hubs más importantes del interior del país.

¿Por qué Córdoba?

Córdoba constituye un mercado prioritario por su volumen turístico, su conectividad nacional e internacional y su perfil de viajeros interesados en experiencias auténticas, naturaleza, cultura viva y gastronomía regional, atributos que Jujuy ofrece en sus cuatro regiones: Quebrada, Puna, Valles y Yungas.

Con esta nueva ruta, Jujuy continúa fortaleciendo su posicionamiento estratégico, promoviendo el crecimiento sostenido del sector y generando más oportunidades para el desarrollo local.