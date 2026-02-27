Viajaba desde La Quiaca: En Catamarca detienen a una mujer que había ingerido 90 cápsulas con cocaína y se descompensó

La pasajera viajaba en un colectivo de larga distancia desde La Quiaca hacia Mendoza con más de 1 kilo del estupefaciente. Tras sufrir convulsiones, la ciudadana fue reanimada y derivada a emergencias.

Integrantes del Escuadrón 67 “Catamarca”, realizaron un procedimiento sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 540, en la localidad de Chumbicha, Departamento Capayán.

Al momento en que inspeccionaron un transporte de pasajeros con el itinerario La Quiaca (Jujuy) – Mendoza, los gendarmes detectaron a una ciudadana extranjera que presentaba indicios compatibles con el traslado de estupefacientes mediante la modalidad conocida como “camello”, por lo que se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Catamarca para una evaluación médica.

Esta modalidad de transporte de droga es considerada una de las más riesgosas para la vida humana, ya que implica la ingestión o el ocultamiento de cápsulas con estupefacientes dentro del cuerpo. La ruptura de alguno de estos envoltorios puede provocar intoxicaciones severas, convulsiones e incluso la muerte, por lo que requiere inmediata intervención médica. En este caso, la mujer se descompensó durante el traslado y debió ser asistida de urgencia por personal de salud.

Tras los estudios correspondientes, se constató la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal y en la cavidad genital. Como resultado del seguimiento médico, se confirmó la evacuación de 90 cápsulas.

La sustancia contenida en los envoltorios era de color blancuzco y, al ser sometida a la prueba de campo Narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 1 kilo 069 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca junto con la Fiscalía Federal de Catamarca, que dispusieron el secuestro del estupefaciente y demás elementos de interés para la causa, así como la detención de la involucrada en carácter de comunicada.