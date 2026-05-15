La Semana Gastronómica de Jujuy cerró su ciclo de capacitaciones con cupos completos

Como parte de la Semana Gastronómica «Jujuy a Punto» se vivieron jornadas gratuitas de formación para mozos, cocineros y emprendedores de toda la provincia.

«Jujuy a Punto» cerró su primer bloque de capacitaciones gratuitas con más de 300 participantes de toda la provincia, en el marco de las actividades de la Semana Gastronómica que se desarrolla hasta el 24 de mayo.

Con una amplia convocatoria y cupos completos, finalizaron las capacitaciones gratuitas desarrolladas en el marco de “Jujuy a Punto”, que reúne durante diez días a chefs, productores, emprendedores y referentes del sector en distintos puntos de la provincia.

“En el marco de la Semana Gastronómica Jujuy a Punto, un ritual de altura, estamos finalizando este primer bloque de capacitaciones”, expresó Diego Valdecantos, secretario de Turismo de la provincia. “Más de 300 personas de distintos puntos de la provincia se acercaron a participar de estas actividades. Seguimos trabajando para hacer de Jujuy un destino turístico de excelencia”, señaló.

Las capacitaciones formaron parte de la agenda oficial de Jujuy a Punto y fueron organizadas de manera conjunta entre la Coordinación de Turismo de la Provincia, la Cámara de Turismo de Jujuy y FEHGRA.

«Jujuy a Punto» continúa con actividades gastronómicas en toda la provincia

La Semana Gastronómica “Jujuy a Punto” reúne durante diez días a chefs, sommeliers, productores y referentes del sector en una agenda que busca poner en valor la identidad gastronómica jujeña a través de sus productos regionales, vinos de altura y cocina local. La propuesta incluye cenas y almuerzos colaborativos en distintos restaurantes de la provincia, donde cocineros invitados comparten experiencias con referentes locales para crear menús especiales con maridajes de vinos jujeños.

Además de las experiencias gastronómicas, la programación suma actividades abiertas al público como el Foro de Gastronomía, la Feria de las Rutas del Vino de Jujuy, workshops hotelero-gastronómicos, degustaciones y capacitaciones gratuitas. También se desarrollan las rondas clasificatorias del Torneo Federal de Chefs 2026, consolidando a Jujuy como uno de los principales escenarios de la gastronomía regional y el turismo culinario del norte argentino.