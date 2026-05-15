Llega un programa que impulsa el teatro infantil en Jujuy

Grupos de títeres, clown, comedia musical y circo locales podrán acceder a aportes para sus producciones.

El teatro infantil es un campo fundamental dentro de las artes escénicas, no solo por su valor artístico y cultural, sino también por su aporte a la formación de los niños.

A través del juego teatral, la metáfora escénica y la multiplicidad de lenguajes, estas propuestas generan experiencias significativas que acompañan los procesos de crecimiento, aprendizaje y construcción de la mirada crítica sobre el mundo que los rodea. Además, el teatro destinado al público infantil cumple un rol central en la formación de nuevos espectadores.

Por eso, se viene una oportunidad clave para las artes escénicas jujeñas.

Los grupos que trabajan con títeres, clown, circo, comedia musical, objetos o cualquier lenguaje contemporáneo destinados a los niños y las familias pueden empezar a poner a punto sus proyectos para participar en el Programa de Desarrollo para Producción de Espectáculos Infantiles – Jujuy 2026, una iniciativa organizada por el Instituto Nacional del Teatro, junto a la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy y la Dirección de Cultura del municipio de San Salvador de Jujuy, para fortalecer el sector con aportes económicos de hasta $ 1.600.000.

Para formar parte de esta iniciativa y que el proceso de postulación sea exitoso los grupos de teatro independiente de Jujuy deben tener en cuenta que:

—Es fundamental que el responsable del proyecto realice su alta individual en INT Digital a partir del 29 de junio de 2026.

—Es necesario contar con un CUIT activo y habilitado para emitir facturas.

—Hay que realizar una acreditación de residencia: al menos el 50% de los integrantes debe demostrar un mínimo de dos años de residencia en la provincia de Jujuy.

—Si la obra no es de autoría propia, hay que tener gestionada la autorización correspondiente ante Argentores.

—Hay que presentar información sobre la trayectoria: es necesario tener listos los currículums de los integrantes y la documentación que respalde el recorrido del grupo.

—Además, las obras de títeres, deben tener una duración de entre 45 y 60 minutos.

El programa contempla dos líneas:

—Estreno de obras de títeres: con un aporte de $ 1.200.000.

—Fortalecimiento en cartel: para obras estrenadas entre 2024 y 2026, con un aporte de $ 1.600.000.

Se seleccionarán 8 proyectos en total (4 de San Salvador y 4 del interior de la provincia), que realizarán funciones en programas como Vacaciones con Chulo, Recreo Largo, TaTeTíteres y Arte en los Barrios.

Muy pronto se habilitará el formulario de inscripción en INT Digital. Mientras tanto, aprovecha a formar parte de los encuentros para formular y presentar tu proyecto. Se realizarán de manera presencial y virtual hasta el 21 de mayo, podes obtener más información en: jujuy@inteatro.gob.ar