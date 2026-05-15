Alertan que el norte pagará el gas importado 9 veces más caro este invierno

El bloque de senadores de Convicción Federal cuestionó al presidente Javier Milei por la paralización de la obra del Reversal Norte del Gasoducto.

Esto es, al advertir sobre el grave impacto económico, productivo y social que la decisión genera en el NOA y el riesgo de que en esa región terminen pagando el gas importado 9 veces más caro que en el centro de país.

La presidente de esa bancada, Carolina Moisés planteó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei en la sesión del Senado. Sostuvo que la resolución 66/2026 del Gobierno Nacional, que recortó un 35 % el gas para las industrias del NOA, “es solamente un parche” y remarcó que “el principal responsable de esta crisis energética es el presidente Milei, que decidió paralizar una obra estratégica que ya tenía financiamiento garantizado”.

Moisés señaló que la interrupción de los trabajos perjudica directamente a las provincias del norte argentino, afectando a industrias, ingenios, productores y miles de familias que dependen del abastecimiento energético para sostener la actividad económica regional.

El bloque Convicción Federal que componen Moisés, el senador Guillermo Andrada (Catamarca) y la senadora Sandra Mendoza (Tucumán) presentó en la Cámara alta dos proyectos, uno de declaración y otro de comunicación. Las iniciativas recibieron el acompañamiento de senadores de diferentes bancadas como Flavia Royón (Salta), Beatriz Ävila (Tucumán), Martín Goerling (Misiones), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Fernando Salino (San Luis), Fernando Rejal (La Rioja) y Cristina López (Tierra del Fuego).

“La solución a este problema es político. El Gobierno nacional frenó una obra fundamental para el desarrollo federal de la Argentina y hoy pretende reemplazarla con medidas transitorias que no resuelven el problema de fondo”, expresó.

La senadora jujeña también cuestionó el impacto económico de la decisión oficial y advirtió que “el Estado terminará gastando mucho más importando gas caro que finalizando una obra que resolvería definitivamente el abastecimiento energético del norte”.

En ese sentido, defendió el rol estratégico de la inversión pública en infraestructura y sostuvo que “no se puede seguir castigando al interior del país mientras la región central concentra los beneficios”.

“Es inconcebible que provincias como Jujuy, Salta o Tucumán vuelvan a quedar relegadas por decisiones políticas tomadas desde Buenos Aires. Ninguna provincia vale más que otra y ningún argentino debe pagar más caro el gas por el lugar donde vive”, afirmó.

Finalmente, Moisés reivindicó el desarrollo industrial y el rol del empresariado nacional: “Desde el peronismo queremos que los empresarios argentinos inviertan y crezcan. Lo que no aceptamos es que por caprichos ideológicos se paralicen obras que generan trabajo, producción y crecimiento”.