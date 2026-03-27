La Selección argentina ganó en un deslucido encuentro 2-1 a Mauritania

Los goles del combinado “Albiceleste” los hicieron Enzo Fernández y Nico Paz, en el primer tiempo.

La Selección argentina le ganó 2-1 a su par de Mauritania, en el primero de sus amistosos de la ventana internacional de marzo, en lo que fue un encuentro que no sirve de parámetro para nada.

Los goles los hicieron Enzo Fernández y Nicolás Paz en el primer tiempo, mientras que Jorndan Lefort descontó en el último minuto, para coronar una segunda mitad en la que llegaron a ser superiores a los campeones del mundo.

Así como una goleada no hubiese sido parámetro, tampoco hay que alarmarse por el flojo nivel demostrado en el segundo tiempo, debido a que no valía la pena arriesgar el físico en un encuentro que estaba liquidado desde el minuto uno.

El análisis en este tipo de enfrentamientos es prácticamente innecesario, ya que todos saben la calidad de los jugadores argentinos, quienes no tuvieron problemas para imponerse sobre un oponente que ni siquiera está entre los 100 mejores del ranking FIFA.

Esta ventana internacional solo le sirve a los hinchas, quienes podrán ver por (tal vez) última vez a Lionel Messi jugando con la camiseta “Albiceleste” en la Argentina.

Sin embargo, hay una gran incógnita en torno a la Selección argentina y la posible respuesta ante un oponente que sea de primer nivel. Los amistosos ante rivales muy débiles fue una constante desde la conquista del Mundial de Qatar 2022, convirtiendo a la “Scaloneta” en un negocio similar al de los “Harlem Globetrotters”. Solo por citar un ejemplo, el 2025 de la Selección terminó con exhibiciones insólitas frente a Venezuela, Puerto Rico y Angola.

Otras selecciones sudamericanas se enfrentan con rivales de primer orden, como le pasó a Brasil con Francia, a Colombia con Croacia y a Uruguay con Inglaterra, solo por citar algunos ejemplos, por lo que la excusa del calendario de las selecciones europeas queda totalmente invalidada.

En menos de 80 días será la hora de la verdad para la Selección, que se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J del Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, donde irá en busca de su cuarta estrella.

(Agencia NA)