Se reunió la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande y trazó agenda para el presente año legislativo

En el salón Pumahuasi del hotel Altos de la Viña, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, se realizó la primera reunión del año de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, con el objetivo de definir líneas de acción de cara a las reuniones plenarias previstas para 2026.

Durante el encuentro, vicegobernadores y autoridades legislativas de diez provincias avanzaron en la elaboración de un documento conjunto que refleja las principales problemáticas de la región. Además, se estableció el cronograma de próximas reuniones del Parlamento, en las que se pondrán en debate y consideración los ejes acordados.

Adelantaron que la primera reunión plenaria del año se realizará los días 13 y 14 de abril en la provincia de Tucumán, con la participación de legisladores de las diez provincias.

Asimismo, confirmaron el cronograma de trabajo regional para los próximos meses: en mayo, la Junta Ejecutiva se reunirá en la provincia de Salta; el plenario se llevará a cabo en Santiago del Estero; y en julio se realizará una reunión conjunta de la Junta y el plenario en la provincia de La Rioja.

Participaron de esta mesa ejecutiva el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, quien participó de manera virtual; la presidenta de la Legislatura de Chaco, Carmen Delgado Brito; y el vicepresidente segundo de la Honorable Legislatura de Tucumán, Ernesto Alfredo Toscano.

Cabe destacar que durante el encuentro se analizó la situación actual de la industria en el Norte Grande Argentino y el estado del acuerdo de comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Asimismo, cada provincia presentó un informe sobre su situación política, económica y social.

Tras la reunión, se realizó una conferencia de prensa en la que el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, remarcó: “Estamos trabajando con las diez provincias del Norte Grande en políticas comunes vinculadas a la economía, la cultura, la historia y el desarrollo”. En ese sentido, fue enfático al señalar que “siguiendo los lineamientos de cada gobernador, y en nuestro caso del gobernador Carlos Sadir, los vicegobernadores vamos a trabajar fuertemente por el Norte Grande y el federalismo”.

Además, detalló que la agenda de la Junta incluyó el debate sobre la coparticipación, el sostenimiento de la obra pública con recursos propios, las políticas salariales y el sistema energético. “Estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con la realidad social, política y económica de cada una de las provincias”, concluyó.

Sobre la realidad económica de Jujuy y las estrategias para sostener la inversión en infraestructura, el vicegobernador señaló que “estamos afrontando con recursos de la provincia obras en rutas, trabajos en la ciudad vinculados a problemas de inundaciones, fortaleciendo el turismo y avanzando fuertemente en la producción de energía limpia y la ampliación de Cauchari”. A esto sumó el trabajo conjunto con otras jurisdicciones en la Mesa del Litio y el bloque de provincias mineras.

Por su parte, el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, anticipó que se dará a conocer un documento “que va a surgir de las reuniones de esta Junta Ejecutiva y que será ratificado, o no, en el próximo plenario en Tucumán, con la participación de 13 legisladores por cada provincia del NOA y del NEA”.

Destacó la plena predisposición de los vicegobernadores y presidentes de las legislaturas de las provincias que integran el Parlamento “para seguir trabajando y consolidando la gestión del Parlamento del Norte Grande”. En ese sentido, subrayó que “estamos dispuestos a sostener las banderas del federalismo y a seguir fortaleciendo estos espacios de integración regional”.

Ejes del documento de la Junta Ejecutiva

De acuerdo a lo adelantado por el titular del Parlamento, el documento incluirá definiciones en distintos puntos estratégicos: el pronunciamiento por el Nunca Más, en el marco de la conmemoración del 24 de marzo, “por más verdad y más justicia”; la convocatoria a la Unión Industrial del Norte Grande para que exponga la situación del sector en el plenario de Tucumán; y el seguimiento del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, a partir de un proyecto en el Senado que propone la creación de una comisión específica.

Sobre este último punto, Silva Neder señaló que el impacto del acuerdo será significativo para la región: “Nos interesa mucho cómo avanza y qué grado de impacto va a tener, para hacer escuchar nuestra voz”, concluyó.

Visita protocolar al gobernador Carlos Sadir

En el marco de la primera reunión del año del Parlamento del Norte Grande, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, junto al vicegobernador Alberto Bernis, recibió en Casa de Gobierno a los vicegobernadores de la región en una visita protocolar que incluyó una recepción en el Salón de la Bandera y la firma del Libro de Oro.

Durante el encuentro, Sadir destacó la presencia de las autoridades del Norte Grande en la provincia, en el contexto de las deliberaciones que se desarrollan desde el día anterior con representantes de distintas jurisdicciones, y expresó su satisfacción por oficiar de anfitrión en este espacio de articulación regional.

En ese sentido, el mandatario señaló que, además de la agenda institucional, los visitantes fueron invitados a recorrer la Quebrada de Humahuaca, con el objetivo de conocer de primera mano el potencial turístico y cultural de la provincia.

Asimismo, adelantó que algunos de los vicegobernadores podrían participar de una inauguración en el parque industrial de Palpalá, vinculada a la puesta en marcha de una empresa de la familia Ferigutti que -según remarcó- evidencia el crecimiento sostenido a partir de las inversiones realizadas en Jujuy.

Finalmente, Sadir agradeció la visita, deseó una grata estadía a las autoridades presentes y expresó su expectativa de que estos encuentros continúen fortaleciéndose en el tiempo, consolidando los vínculos institucionales entre las provincias del Norte Grande.