Advierten que el salto del gasoil pone en riesgo el abastecimiento nacional

La federación alertó por subas de hasta 25% en 20 días y reclamó actualizar tarifas para evitar que empresas dejen de operar.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) advirtió que el fuerte aumento del gasoil en marzo puso en riesgo la cadena de abastecimiento y reclamó una actualización inmediata de tarifas para sostener la actividad del sector.

Según datos difundidos por la entidad, los precios del gasoil registraron subas de entre 20% y 25% en apenas 20 días, con incrementos sucesivos que llevaron al gasoil grado 2 -el más utilizado por el transporte- a superar los $2.100 por litro.

Medido en dólares, el valor ronda los USD 1,50, lo que ubica a la Argentina entre los países con el combustible más caro de la región.

El combustible ya domina la estructura de costos

El presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, sostuvo que el aumento del gasoil se transformó en la principal preocupación del sector. «La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos», afirmó.

El directivo explicó que el combustible representa un tercio del costo total de una empresa transportista y que la suba se dio en un escenario de márgenes reducidos y baja actividad en varios rubros.

«La actualización de las tarifas debe ser inmediata, de lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar», advirtió Sanz.

El índice de costos anticipó nuevas presiones

El sector también siguió la evolución del Índice de Costos del Transporte (ICT), auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que mide la variación de 11 rubros operativos.

En febrero, el ICT registró un incremento del 2,28% mensual, acumuló una suba del 4,4% en el primer bimestre y mostró una variación interanual del 37,2%.

Los mayores aumentos se concentraron en los peajes, con una suba del 13,3%, y en los gastos generales, que avanzaron 6,83%. En ese mes, el combustible subió 2,77%, pero FADEEAC señaló que la presión alcista se aceleró con fuerza en marzo.

El conflicto internacional aceleró el traslado a precios

FADEEAC vinculó la escalada del combustible con la suba del petróleo en el mercado internacional, impulsada por el conflicto en Medio Oriente. En pocas semanas, el barril de crudo Brent pasó de USD 65 a más de USD 100, lo que presionó sobre los costos energéticos y logísticos.

Desde la entidad advirtieron que la situación local se agrava por la falta de mecanismos que desacoplen los precios internos de la volatilidad internacional.

«El mercado global atraviesa un shock, pero la situación local es particularmente alarmante por el debilitamiento de los mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales», señalaron desde el Departamento de Estudios Económicos de la federación.

Riesgo de parálisis y advertencia por desabastecimiento

Sanz sostuvo que, si las tarifas no se ajustan con rapidez, muchas empresas pueden dejar de operar. «Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando. No es una amenaza, es una imposibilidad fáctica. El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes», afirmó.

El dirigente también destacó que el transporte de cargas mueve más del 90% de la economía del país y que la logística genera cerca del 4% del empleo nacional.

El gasoil arrastra al resto de los rubros

FADEEAC explicó que el combustible tiene un impacto directo sobre la estructura operativa del sector. Según cálculos de la entidad, cada aumento del 10% en el gasoil incrementa al menos 3,5% los costos de los servicios de media y larga distancia.

A ese escenario se sumó el deterioro de la infraestructura vial, que elevó el gasto en mantenimiento y reparaciones de unidades, según reportaron empresas del sector.

(baenegocios)