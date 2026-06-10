La Scaloneta Nativa llega al Parque San Martín: deporte, juegos y conciencia ambiental

Este sábado invitan a la comunidad a participar de una jornada recreativa y educativa que combinará deporte, entretenimiento y actividades ambientales.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la empresa GIRSU Jujuy S.E. realizarán este sábado 13 de junio la actividad “Juguemos por el Planeta”, una propuesta abierta y gratuita destinada a niñas, niños, familias y comunidad en general.

La jornada se desarrollará de 9 a 12 horas en la Punta del Parque San Martín de San Salvador de Jujuy, con el objetivo de promover el cuidado del ambiente a través del deporte, el juego y la participación ciudadana.

Actividades por el mes del ambiente

Durante la mañana se presentará oficialmente la “Scaloneta Nativa de Jujuy”, una propuesta educativa que utiliza especies emblemáticas de la fauna jujeña para acercar mensajes de conservación a las nuevas generaciones.

Desde las 9 horas se desarrollarán torneos infantiles de fútbol, mini vóley, clases abiertas de zumba e intercambio de figuritas de la Selección Argentina. Además, los personajes del Yaguareté, el Gato Andino y la Vicuña recorrerán el predio interactuando con las familias y compartiendo fotografías con los asistentes.

A lo largo de la jornada también funcionarán distintas estaciones temáticas. El Ministerio de Ambiente dispondrá un espacio de juegos interactivos y fútbol-tenis, donde se entregarán fixtures del Mundial y calcos.

También habrá un stand de biodiversidad con actividades educativas sobre el cuidado y la protección de la fauna silvestre de Jujuy, donde se compartirán contenidos sobre especies emblemáticas de nuestra provincia y la importancia de conservar sus hábitats.

Como cierre de la jornada, a las 11.30 horas se realizarán sorteos de camisetas de Argentina con diseños inspirados en la fauna nativa y pelotas de fútbol entre los asistentes. Además, se entregará el premio al ganador del sorteo realizado previamente a través de las redes sociales del Ministerio.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca demostrar que cuidar el ambiente también puede ser una experiencia divertida, participativa y familiar.