Cooperativa de Tabacaleros: “La verdad de los números frente a la demagogia y los intereses personales”

El Consejo Directivo de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy hizo conocer hoy un comunicado para desmentir distintas apreciaciones mal intencionadas contra la Institución.

Destacando que, «mientras un sector intenta mostrar a la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy como una entidad quebrada y cerrada en sí misma, la realidad muestra una institución que próximamente terminará de pagar una deuda histórica de 48 millones de dólares y que acaba de centralizar el 100% del acopio trazable de la provincia».

Agregando, «la prórroga de la ley 5918 de emergencia tabacalera no pretende castigar la eficiencia; es el cierre definitivo de un rescate financiero histórico. Quienes atacan los mecanismos de fiscalización de la norma extrañan el manejo discrecional de recursos y el descontrol administrativo del pasado. Desacreditar este esfuerzo con falsedades no sólo pretende asfixiar financieramente a la Cooperativa en un contexto de mercado complejo, sino que también pone en riesgo el sustento de miles de familias rurales al debilitar al sector productivo formal».

Sobre la «ineficiencia» y el desendeudamiento:

Hablar de ineficiencia es ignorar deliberadamente los números: esta administración recibió una institución ahogada con 48 millones de dólares de deuda y hoy, gracias a una gestión transparente, estamos pagando las últimas cuotas para dejar a la Cooperativa con deuda cero en el primer semestre de 2027.

La Cooperativa no le cuesta dinero a los jujeños; al contrario, cumple en tiempo y forma con sus compromisos. El respaldo del Estado Provincial gestionado en su momento fue para evitar el colapso de una de las principales industrias de Jujuy. Cumplir con las cuotas del crédito obtenido en Banco de la Nación Argentina no es «financiar la ineficiencia», es honrar las deudas para liberar las garantías.

Sobre el mito de la «Sociedad Anónima de unos pocos»:

Es una falacia jurídica y maliciosa confundir una Sociedad Anónima con una Cooperativa. La Cooperativa es de todos los productores socios, y las puertas están abiertas para los que quieran trabajar y no para los que buscan hacer tribuna demagógica. Los socios y proveedores de nuestro padrón se corresponden con el 75% del total de los productores registrados en la Provincia.

La CTJ procesa y unifica el 100% del tabaco trazable de la provincia, defendiendo activamente el valor de la producción de los productores de Jujuy, sean socios o no.

Si somos ‘unos pocos’, ¿cómo se explica que en enero de este año hayamos logrado el hito histórico de acopiar y procesar el 100% del tabaco trazable de Jujuy? Massalin, Alliance One y los productores independientes confían en nuestra infraestructura porque es de primer nivel sudamericano.

Sobre la regulación del precio y la defensa del productor:

Quienes dicen que la Cooperativa no incide en el precio tienen memoria corta o no se han percatado de la baja del Grade Index Provincial en los años cuando la CTJ no podía pagar de contado, bastaría sólo comparar aquellos Grade Index con los actuales. Hemos plantado bandera rechazando ofertas insuficientes de la industria y fijando precios provisionales para que la renta del productor no se licúe.

La prioridad política de nuestra provincia debe ser siempre la defensa del federalismo y de las economías regionales. Más allá de los debates internos, el verdadero desafío de gestión se encuentra hoy en la órbita nacional y en las amenazas de restricciones internacionales al consumo y comercialización de tabaco. A fines de marzo, los POAS fueron presentados y se encuentran transitando el análisis pertinente para su aprobación en la Secretaría de Agricultura de la Nación. Fortalecer el diálogo y trabajar unidos para agilizar la llegada de estos recursos es el camino para proteger al sector y asegurar el sustento de las familias rurales.