Asuntos Sociales avanzó en el proyecto para personas próximas a jubilarse y reconoció a referentes oncológicas

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Jujuy, presidida por la diputada Laura Tomé Gámez, reconoció a las referentes jujeñas del programa “Luzca Bien, Siéntase Mejor” y trató un proyecto de ley destinado a acompañar a las personas próximas a jubilarse, durante una reunión realizada en el Salón Dr. Manuel Padilla.

En el marco del encuentro, la médica oncóloga Carolina Ituarte y las voluntarias Marcela Uguetti y Graciela Santellán recibieron el reconocimiento legislativo por su labor junto a pacientes oncológicos. La distinción, correspondiente a la Declaración de Interés N.º 114/25, fue impulsada por la diputada provincial María Uriondo.

Posteriormente, los legisladores recibieron a la directora provincial de Personal, Marta Najarro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, para continuar el análisis del proyecto de ley referido a las personas próximas a jubilarse.

Al concluir la reunión, la presidenta de la comisión, Laura Tomé Gámez, destacó la importancia de ambas actividades desarrolladas durante el encuentro. Respecto del reconocimiento otorgado, señaló que el programa “no tan solo enseña técnicas de maquillaje, sino que también trabaja en elevar la autoestima de mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos”, y valoró el compromiso solidario de sus integrantes.

En relación con el proyecto de ley, explicó que la exposición de la directora provincial de Personal permitió profundizar aspectos vinculados al acompañamiento de los agentes estatales próximos a jubilarse. En ese sentido, indicó que el intercambio ayudó a incorporar distintas realidades, ya que algunas personas desean acceder al beneficio previsional mientras que otras prefieren continuar en actividad. Asimismo, adelantó que la comisión ya se encuentra en condiciones de elaborar un borrador final y abordar el tratamiento artículo por artículo de la iniciativa.

Por su parte, Carolina Ituarte agradeció el reconocimiento otorgado por la Legislatura y resaltó que el programa “Luzca Bien, Siéntase Mejor” lleva 23 años de trabajo ininterrumpido en Jujuy. “Más de mil pacientes han pasado por este programa, que busca mejorar la autoestima y acompañar a quienes atraviesan un tratamiento contra el cáncer”, afirmó.

A su turno, Marta Najarro explicó que la Dirección Provincial de Personal acompaña a los trabajadores próximos a jubilarse en la regularización de la documentación y las certificaciones necesarias para acceder al beneficio previsional. Además, destacó la importancia de brindar orientación y contención durante una etapa que implica reorganizar proyectos y hábitos de vida.

Finalmente, valoró el interés de los legisladores en la temática y ratificó la disposición del organismo para colaborar con el tratamiento del proyecto.