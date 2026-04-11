La rápida intervención policial permitió recuperar elementos robados en Alto Comedero

En la mañana de este viernes 10 de abril, efectivos de la Seccional 56° de la Unidad Regional Siete lograron la aprehensión de un joven de 21 años.

El mismo fue acusado de sustraer diversos elementos de una vivienda ubicada en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero.

El hecho fue advertido por un vecino, quien mediante cámaras de seguridad detectó el ilícito y dio aviso inmediato a la policía.

Gracias a un rápido despliegue, los uniformados lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones de calle Tusaquilla, quien coincidía con las características aportadas.

El individuo transportaba una carretilla color celeste y un horno, elementos que posteriormente fueron reconocidos por la damnificada como de su propiedad.

El malviviente fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia, mientras que los objetos fueron secuestrados de manera preventiva.

La denuncia correspondiente fue radicada, destacándose la importancia de la colaboración vecinal para el esclarecimiento del hecho.