El Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas se reunió en Jujuy

El rector de la UNJu, Mg. Ing. Mario Bonillo fue el anfitrión en este encuentro que recibió a representantes de Facultades y Escuelas de Medicina de todo el país que se reunieron de forma presencial y virtual.

La Universidad Nacional de Jujuy fue sede de un nuevo plenario del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP), como parte de un importante reconocimiento institucional en el marco de la apertura de la carrera de Medicina en nuestra provincia.

El rector de la UNJu, Mg. Ing. Mario Bonillo fue el anfitrión en este encuentro que recibió a representantes de Facultades y Escuelas de Medicina de todo el país que se reunieron de forma presencial y virtual.

Del encuentro también participó el secretario ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy, Dr. Antonio Buljubasich.

En la oportunidad, el presidente del Foro y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Dr. Mateo Martínez, destacó la amplia convocatoria a esta «grata reunión, con dos terceras partes de los decanos de las 29 carreras de medicina del país presentes”, y remarcó que “fue un día de alegría, no solo por el temario abordado, sino porque vinimos a saludar en su casa propia a la nueva carrera de Medicina de la UNJu”.

En la misma línea, subrayó la importancia del fortalecimiento del sistema universitario público y sostuvo que “la buena salud de las universidades permite formar recursos humanos de calidad, fundamentales para que el sistema sanitario cuente con profesionales capacitados para cuidar a la población”.

«Vemos con mucha alegría que la carrera de Medicina de la UNJu se dicte de manera gratuita en un rincón del país, sabemos que será un desafío, pero también una gran oportunidad”, finalizó.

Por su parte, el vicepresidente del foro y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Dr. Adrián Alasino, agradeció el recibimiento institucional y destacó la relevancia histórica de la universidad jujeña que “es una universidad muy importante para la salud pública, de la cual han surgido figuras destacadas como Carlos Alvarado”.

«Esto es algo que le costó mucho a Jujuy, es un trabajo muy importante y de gran calidad”, dijo y agregó que «las 29 facultades públicas de Medicina del país estamos acompañando y felicitando a esta nueva carrera y a todo el equipo de la UNJu y del Ministerio de Salud; porque para nosotros la educación pública es muy importante y tener más facultades de Medicina en todo el país mejora el derecho a la salud de los argentinos.»

«Deseamos que la carrera de Medicina de la UNJu se consolide rápidamente como un actor de referencia en la región, formando médicas y médicos que puedan responder a las necesidades locales, especialmente en especialidades prioritarias donde hoy hay escasez de profesionales”.