Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy sábado 11 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de abril, la temperatura rondará entre los 13 y 17grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 11 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 77 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.