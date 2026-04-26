La Quiaca: Un colectivo atropelló a un rebaño de ovejas en la Ruta Nacional 9

Un fuerte siniestro vial se registró durante la tarde de este sábado sobre la Ruta Nacional 9, a pocos kilómetros de La Quiaca.

Un colectivo de larga distancia, que acababa de partir desde la terminal local, impactó de lleno contra un grupo de ovinos que se cruzó repentinamente sobre la calzada, sin darle tiempo al chofer para realizar una maniobra evasiva.

​Producto del violento impacto, la totalidad de los animales fallecieron en el lugar.

A pesar de los daños materiales en la unidad de transporte y la conmoción de los pasajeros, no se registraron personas heridas.

El incidente generó demoras temporales en el tránsito mientras se realizaban las tareas de despeje en este tramo crítico de la Puna.

​Tras el hecho, se supo que representantes de la empresa de transporte tomaron contacto con la propietaria de los animales, comprometiéndose a resarcir económicamente la pérdida del ganado.

Destacaron que este suceso recuerda la importancia de extremar la precaución al circular por rutas nacionales donde la presencia de ganado en pie es una constante.