La Municipalidad presentó el Calendario Ambiental 2026 y fortaleció la educación en sustentabilidad

Con la colaboración estratégica de la empresa Ecoaxion, la Secretaría de Planificación y Ambiente lanzó una herramienta pedagógica innovadora y entregó los certificados del ciclo “El Eco de la Sabiduría”, consolidando una política pública de educación ambiental y economía circular.

En un acto celebrado en el Centro Cultural Héctor Tizón, la Secretaría de Planificación y Ambiente de nuestra ciudad capital realizó la presentación oficial del Calendario Ambiental 2026 y la entrega de certificados a los docentes que completaron el programa de capacitación “El Eco de la Sabiduría”. El evento destacó la importancia de la sinergia entre el sector público, el privado y la comunidad educativa para enfrentar los desafíos ecológicos actuales.

La capacitación “Ecos de Sabiduría”, que se desarrolló durante dos meses en el Nido Cuyaya, contó con la participación de entre 40 y 50 docentes de toda la provincia. El programa buscó brindar herramientas técnicas para que los educadores actúen como multiplicadores de conciencia en las aulas.

Silvina González Diez, directora general de Ambiente, explicó el alcance de esta iniciativa, “el objetivo principal es capacitar a los docentes para que ellos sean agentes reproductores de esta tarea de la capacitación ambiental y para que puedan impartir todos esos conocimientos a los chicos en cada una de sus escuelas”.

A diferencia de ediciones anteriores, el Calendario 2026 ha sido diseñado no solo como un registro de efemérides, sino como un recurso interactivo. El material incluye códigos QR que dirigen a los usuarios a propuestas de acciones y actividades específicas para realizar en el ámbito escolar y social. En este sentido, González Diez, además de agradecer al personal y colaboradores que trabajaron en el diseño y elaboración del calendario, destacó que el equipo lo concibe “más como una herramienta de trabajo que un recordatorio de fechas”.

Por su parte, el director de Economía Circular, Marcelo Molina, instó a la comunidad a involucrarse de manera proactiva, “es para reflexionar en cuanto al cuidado del ambiente, tomar alguna participación activa en este sentido y poder tomar como referencia estas propuestas que hicieron ellos y poderlas impartir a los alumnos o cualquier otro particular”.

Alianza con el sector privado: El rol de Ecoacción

La confección de este material contó con el apoyo fundamental de Ecoaxion, una empresa jujeña con 11 años de trayectoria en la prestación de servicios ambientales. Su gerente, Pedro Rey Campero, subrayó el compromiso de la firma con la economía circular y la gestión responsable de residuos.

“Trabajamos con el Municipio hace muchos años y en este caso queríamos apoyar nuevamente esta iniciativa; necesitamos mucho la comunicación a toda la sociedad para que el ciudadano común sepa dónde tiene que entregar sus residuos”, afirmó Rey Campero. Asimismo, resaltó que la educación ambiental es hoy un “valor fundamental” para la provincia.

Para finalizar, el empresario invitó a la ciudadanía a utilizar los recursos disponibles en la red de la empresa: “Revisen siempre nuestra página donde tenemos los puntos limpios de acopio de aceites vegetales que están en los mercados y en distintos puntos de toda la provincia”.