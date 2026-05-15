La Quiaca: El MPA habilitó una Oficina de Reconocimiento de Personas para fortalecer tareas judiciales en la región

En el marco de una jornada institucional desarrollada en la ciudad de La Quiaca, quedó oficialmente habilitada una Oficina de Reconocimiento de Personas.

El mismo funcionará en el edificio de la Fiscalía local y tendrá como objetivo fortalecer las tareas vinculadas a la identificación y localización de personas, optimizando recursos investigativos y herramientas de asistencia judicial.

Las actividades fueron encabezadas por el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, junto al procurador general adjunto, Diego Chacón. También participó el Jefe de la Policía de la provincia Comisario General Joaquín Carrillo, quienes fueron recibidos por el fiscal especializado en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11 de La Quiaca, Alberto Mendivil.

El procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, destacó la importancia de la habilitación de la nueva Oficina de Reconocimiento de Personas en La Quiaca y señaló que la medida permitirá agilizar actuaciones judiciales y evitar que los ciudadanos deban trasladarse hasta la capital provincial para concretar trámites que demandan pocos minutos, brindando a la fiscalía recursos y herramientas que faciliten el trabajo judicial y policial.

Por su parte, el fiscal Alberto Mendívil destacó la habilitación de la nueva oficina y señaló que permitirá agilizar distintos trámites judiciales en la ciudad fronteriza y otras localidades de la Puna jujeña.

Además, remarcó que se trata de “una obra significativa” tanto para la Fiscalía de La Quiaca como para toda la comunidad, y consideró que su concreción fue “una decisión totalmente acertada” impulsada desde la Procuración.