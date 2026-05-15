El Festival de Cine de las Alturas puso en marcha su primer día de proyecciones y actividades

Las actividades convocaron a estudiantes, realizadores y público en las diferentes sedes del festival.

Luego de la ceremonia inaugural y la proyección de la película “Cielo”, la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas dio comienzo oficialmente a su programación completa con funciones, encuentros académicos y actividades especiales en las distintas salas de la provincia.

La jornada inició con la actividad “Desafío Andino”, propuesta destinada a estudiantes de la ENERC, generando un espacio de intercambio y formación para jóvenes realizadores audiovisuales.

Durante la mañana también se desarrolló la sección “Cortos de Animación” en el Cine Select, con la participación de estudiantes del nivel primario de la Escuela Normal.

En paralelo, se llevó adelante la actividad “El recorrido de un cortometraje entre festivales y estrategias de circulación”, una propuesta orientada a la formación y circulación audiovisual que reunió a más de 45 asistentes interesados en conocer experiencias y herramientas vinculadas al circuito de festivales.

La Competencia Cortos NOA vivió una destacada jornada con la presentación del Bloque 1, donde realizadores de la región compartieron sus producciones con el público presente. La función contó con una gran convocatoria y sala completa, reafirmando el interés y acompañamiento del público hacia las historias y miradas audiovisuales del NOA.

Además, quedó inaugurada “Flux”, la muestra del artista Félix González, quien presentó una propuesta de realidad aumentada en el salón de exposiciones del festival, acercando al público una experiencia inmersiva que combina arte y nuevas tecnologías.

Por otra parte, la sección “Horror Andino” realizó su apertura oficial en las salas de Cine Annuar Shopping y en simultaneo en la localidad de La Quiaca, dando inicio a una programación especial dedicada al cine de género de la región, con gran acompañamiento del público.

Las salas del festival continuaron durante toda la jornada con funciones de las competencias oficiales, presentaciones especiales y encuentros con realizadores, marcando el inicio de una nueva edición que vuelve a posicionar a Jujuy como punto de encuentro del cine andino.

Programación destacada para mañana viernes 15

La programación continuará este viernes con nuevas funciones, presentaciones especiales y actividades abiertas al público en distintas sedes de la provincia.

Programación Online de películas, cortometrajes y videoclips de competencia oficiales.

15:00 hs – Presentación de Ezequiel Dalinger con la sección Cortos de Animación para estudiantes en el centro cultural “Éxodo Jujeño”.

15:00 hs – Proyección de largometraje de ficción “Desbarrancada”, con presentación de la directora Guadalupe Yepes en Cine Alfa.

15:00 hs – Competencia Cortos NOA, Bloque 2, con presencia de directores.

15:15 hs – Proyección de documental “LS83”, con presentación del director Herman Szwarcbart en Alfa 2.

16:00 hs – Conversatorio “Audiencias, desafíos y oportunidades en la región”, con invitados: Juan Pablo Russo(FICDYG), Lara Decuzzi (FAB), Valentín Trujillo (FIC PUNTA DEL ESTE), Ezequiel Dalinger (Anima Latina), Federico Casoni (Semana de Cine de Salta), Moisés Rioja (Jujuy Cortos), Lidia Coria (Ciclo Poncho Audiovisual), Diana Frey (FICA). Modera Soledad San Julián.

17:15 hs – Proyección del largometraje de ficción“Los abrazos”, con presentación del director Fabián Cabrera en Annuar 2.

17:15 hs – Proyección del documental “Dinolandia”, con presentación de los directores Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi en Alfa 1.

17:30 hs – Proyección del documental “La ruta de los caudillos”, con presentación del director Daniel Reynoso en Cine Annuar.

17:30 hs – Estreno del documental “Érase una vez en Quito”, con presentación del director Iñaki Oñate en Alfa 2.

18:00 hs – “Diálogo de Altura” con Daniel Hendler en el Cabildo de Jujuy.

18:00 hs – Proyección del largometraje “En Camino a Leo”, con presentación de Juan Pablo Russo en el Teatro Mitre.

19:00 hs – Proyección del largometraje “Chuzalongo”, del director Diego Ortuño, en el marco de Horror Andino en Cine Auditorium.

19:30 hs – Función especial de Horror Andino en Purmamarca con “Serafina” y “El Susurro”, junto a realizadores y productores invitados.

19:30 hs – Proyección de largometraje de ficción “La noche sin mí”, con presentación de la directora María Laura Berch y Laura Chiabrando en Annuar.

19:30 hs – Proyección del documental “Denominación de origen”, con presentación de Tomás Alzamora Muñoz en Cine Alfa.

19:45 hs – Estreno de largometraje de ficción “El último blues del croata”, con presentación del director Alejandro Suárez en Annuar.

20:00 hs – Proyección del largometraje “Perros”, con presentación del director Gerardo Minutti y producción de la película en Cine Annuar.

20:00 hs – Estreno de largometraje de ficción “El niño probeta”, con presentación de Carolina Hernández en Cine Alfa.

Cierre musical – Presentación en vivo de Navi.

23:00 hs – Proyección de largometraje sección Horror Andino “Mitra, apaga la luz para ver”, presentada por Diego Bellocchio en Cine Auditorium.

Toda la programación puede consultarse en las redes oficiales del festival cinedelasalturas.com.ar