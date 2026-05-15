ATE rechazó y calificó como “insuficiente” el 2% de aumento salarial propuesto por el Gobierno provincial

La oferta del Ejecutivo jujeño es de un incremento que eleva el piso salarial para mayo en 825.000 pesos, en tanto que para junio el piso salarial alcanza los 840.000 pesos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy rechazó el 2 % de aumento salarial ofrecido este jueves por el Gobierno provincial. Señaló el Sindicato que es “una propuesta insuficiente que no responde a las necesidades de las y los trabajadores estatales”.

La oferta puesta sobre la mesa por el Ejecutivo jujeño propone un incremento que eleva el piso salarial para mayo en 825.000 pesos (con el blanqueo de la cuota del código 1850, en tanto que para junio el piso salarial alcanza los 840.000 pesos.

Mediante un comunicado de prensa la ATE provincial señaló que “estamos frente a un aumento salarial que es insuficiente y de ningún modo responde a las necesidades de las y los trabajadores estatales”.

Asimismo dejó expuesto en la mesa de negociación la falta de respuestas y demora en el avance de la reconversión laboral de las y capacitadores de todos los ministerios, como también la mejora para jornalizados y demás pedidos puntuales efectuados en mesa técnica”.

Remarcaron desde el gremio estatal, que de no mediar un llamado a una mesa de diálogo y ofrecer nuevas propuestas ATE comenzará a realizar medidas de fuerza.