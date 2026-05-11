La Quiaca: ATE y la Dirección de Personal provincial evaluaron problemáticas laborales de La Puna

Entre los temas tratados en el encuentro se destacan el legajo digital; la situación del parte médico; los pases a planta permanente; la jubilación; el blanqueo de ítems salariales; y las recategorizaciones.

La Seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) La Quiaca se reunió con la subdirectora de Personal de la Provincia, Gabriela Carabajal, para analizar las diferentes problemáticas que atraviesan los trabajadores estatales de la Puna y regiones aledañas.

El encuentro que por ATE estuvo encabezado por el titular de la Seccional, Carlos Martínez, forma parte de la agenda de trabajo impulsada desde el Consejo Directivo Provincial en acompañamiento a las seccionales del interior de la provincia. Estas reuniones mantendrán su continuidad en coordinación con la Dirección Provincial para replicar en las zonas de más demanda del interior.

El secretario general de ATE La Quiaca enfatizó que “estás visitas son herramientas importantes no solo de formación sino de respuesta directa a nuestros afiliados y afiliadas en el que nuestro sindicato siempre está presente a la hora de resolver y poner a disposición de las y los trabajadores estatales respuestas inmediatas”.

Entre los temas tratados en el encuentro se destacan el legajo digital; la situación del parte médico; los pases a planta permanente; la jubilación; el blanqueo de ítems salariales; y las recategorizaciones.