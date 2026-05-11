El MPA entregó buzones de denuncias y material informativo en San Pedro de Jujuy

En el marco de las acciones de prevención y fortalecimiento de las herramientas de acceso a la justicia, representantes del Ministerio Público de la Acusación realizaron una jornada de trabajo en la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde se concretó la entrega de buzones destinados a recepcionar denuncias anónimas vinculadas al narcomenudeo.

La actividad contó con la participación de Director del Organismo de Investigación Franco Congiu y Coordinador de Ayudantes Fiscales Gonzalo Llermanos, quienes encabezaron la entrega de 30 buzones a centros vecinales e instituciones de distintos sectores de la ciudad. También estuvieron presentes la diputada provincial Gisel Bravo y el presidente del Concejo Deliberante de San Pedro, Marcelo Castro.

Además, acompañaron, la encargada del Departamento d Prensa y Ceremonial del MPA, Inés Casañas y referentes de distintos Centros Vecinales de la localidad.

Durante la jornada se brindó una charla explicativa destinada a referentes barriales e institucionales, en la que se detalló el funcionamiento del sistema de denuncias anónimas a través de los buzones y del Código QR y la importancia de preservar las medidas de seguridad y control vinculadas a su administración.

Asimismo, se remarcó el rol de cada institución participante en la distribución, supervisión y resguardo de estos dispositivos, los cuales permiten canalizar información vinculada a posibles hechos de comercialización de estupefacientes y otros delitos.

En ese contexto, también se realizó la entrega de afiches con códigos QR que facilitan el acceso inmediato a los canales digitales de denuncia habilitados por el Ministerio Público de la Acusación.

Desde el MPA destacaron la importancia del trabajo conjunto con instituciones intermedias, centros vecinales y referentes comunitarios para fortalecer las herramientas de participación ciudadana y ampliar los mecanismos de denuncia anónima en toda la provincia.