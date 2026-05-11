Paritarias: El Gobierno de Jujuy convocó a los gremios estatales

Desde este martes, el Ejecutivo dará inicio a una nueva ronda de reuniones, en el marco del diálogo sostenido con los distintos sectores de la administración pública provincial.

El Gobierno de Jujuy convocó a los gremios que representan a los trabajadores estatales a una nueva instancia de reuniones paritarias en el marco de la continuidad del diálogo institucional con los distintos sectores de la administración pública provincial.

Los encuentros, que se desarrollarán este martes y miércoles, comprenderán a los gremios docentes de nivel medio y superior, nivel inicial y primario, además de representantes de ATSA, SOEMFA, UPCN, ATE, SEOM, sindicatos municipales del interior, APUAP, APOC, APL y Luz y Fuerza. En tanto, SITRAVIP deberá realizar las negociaciones paritarias con el directorio de Vialidad.

Desde el Gobierno de Jujuy se reafirmó la decisión de sostener instancias de diálogo permanente con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y requerimientos de los gremios estatales, atendiendo las particularidades de cada sector, en el marco de una administración responsable de los recursos públicos.

Asimismo, se ratificó el compromiso con la construcción de consensos y el fortalecimiento de canales institucionales que permitan avanzar en acuerdos en beneficio de los trabajadores de la administración pública provincial.