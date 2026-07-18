La problemática habitacional en el Departamento Palpalá

A través del informe realizado por, Semilla Urbana, perteneciente al Observatorio de Hábitat, Territorio y Economía Popular se conoció este importante informe.

Palpalá tiene 65.541 habitantes y 19.284 hogares, según el Censo 2022. De esos hogares, casi tres de cada diez no tienen vivienda propia: el 28%, según el propio cuadro de condiciones habitacionales que publicó INDEC por departamento. Son unos 5.400 hogares.

Las cifras no son inventadas, la calcula el Estado y la publica en su propia página.

Ahí adentro están los 1.274 hogares de los 11 barrios del RENABAP, con 5.096 personas. No es todo el problema —falta la gente que alquila de manera informal o vive prestada fuera de esos barrios, que el Censo no separa— pero es la parte más dura, porque ni siquiera tienen un alquiler que los respalde.

Los Alisos viene de los años 60 —más de sesenta años sin resolver la situación dominial— y Las Tipas 2 es el más numeroso de todos, con 374 familias.

Ninguno de estos 11 barrios tiene la tierra regularizada.

Agua de red con medidor individual solo tienen los barrios Las Tipas y Las Tipas 2; los otros nueve barrios se manejan con conexiones comunitarias o enganchadas.

Con la luz pasa lo mismo: Las Tipas y Las Tipas 2 son los únicos dos barrios tienen medidor propio y factura, tres barrios comparten medidor comunitario y los seis restantes están enganchados.

Cloacas no tiene ninguno de los 11 barrios (quizás mientras se realiza este informe se haya avanzado en algún barrio). Para cocinar, Las Tipas y Las Tipas 2 usan sobre todo leña o carbón, y el resto se maneja con garrafa.

En estos años se hicieron 5 obras en los barrios RENABAP de Palpalá, que llegaron a 876 vecinos de manera directa. Se entregaron también 410 programas Mi Pieza en 10 de los 11 barrios. Puesto en números: de los 5.096 habitantes de estos barrios, las obras alcanzaron a poco más del 17%.

(Fuentes: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (datos por departamento, incluye Cuadro de condiciones habitacionales, resultados provisorios). RENABAP, Registro Nacional de Barrios Populares.)