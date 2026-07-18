La Municipalidad intensifica el operativo de limpieza en el Parque San Martín mientras continúa vigente la alerta meteorológica

Con un importante despliegue de cuadrillas especiales de Higiene Urbana y el acompañamiento de distintas áreas municipales, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza en las tareas de limpieza del Parque San Martín y otros sectores de la ciudad afectados por los fuertes vientos. Los trabajos continuarán de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas, priorizando en todo momento la seguridad del personal.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy mantiene un importante operativo de limpieza y recuperación de los espacios públicos afectados por los fuertes vientos que se registraron en la ciudad. Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en el Parque San Martín, donde cuadrillas especiales de la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, con el apoyo de distintas áreas municipales, realizan la recolección de ramas caídas, hojas y demás restos vegetales desprendidos por las intensas ráfagas.

Las tareas forman parte del operativo integral que el municipio despliega desde el inicio del fenómeno meteorológico para restablecer las condiciones de seguridad y transitabilidad en los espacios públicos más concurridos de la Capital.

En el Parque San Martín, el volumen de ramas y material vegetal acumulado demandó un importante despliegue de personal, camiones y maquinaria. Las cuadrillas trabajan en el despeje de senderos, sectores recreativos y espacios de circulación para recuperar progresivamente el normal funcionamiento del principal pulmón verde de la ciudad.

Paralelamente, los equipos municipales continúan interviniendo en distintos barrios, donde realizan la remoción de árboles y ramas caídas, el despeje de calles y la asistencia en los sectores que resultaron más afectados por el temporal.

Desde el municipio recordaron que la alerta meteorológica continúa vigente y que, si bien la intensidad del viento disminuyó respecto de las primeras horas del fenómeno, persisten condiciones que obligan a mantener un monitoreo permanente. En ese marco, las tareas de limpieza se desarrollan de manera planificada y únicamente cuando las condiciones climáticas permiten trabajar con seguridad. El objetivo es avanzar lo más rápidamente posible para dejar la ciudad en condiciones, pero sin poner en riesgo al personal municipal que diariamente lleva adelante esta importante labor.