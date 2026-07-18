Ejesa cargo la responsabilidad por la situación de la provincia al temporal de viento y trabaja para normalizar el servicio eléctrico

El gerente general de Ejesa, Ernesto Vaccaro, junto al gerente comercial, Rodrigo Ces Gómez, y el gerente de Operaciones, Ernesto García, brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el operativo desplegado tras el histórico temporal de viento que azotó a la provincia.

Vaccaro explicó que la contingencia comenzó el jueves a la medianoche y aseguró que se trata del fenómeno climático “más grave de los últimos 30 años” en Jujuy. Las ráfagas provocaron daños en viviendas, caída de árboles sobre el tendido eléctrico, voladuras de techos y graves destrozos en la infraestructura.

La empresa detalló que en el pico del temporal hubo 70.000 usuarios afectados. Gracias a los trabajos de las cuadrillas, la cifra se redujo a unos 5.000, aunque advirtieron que la situación es dinámica porque la persistencia del viento genera nuevos daños de forma constante.

Referencia geográfica

Para reforzar los operativos que se ejecutan durante las 24 horas, arribó asistencia desde Tucumán con 11 camiones grúa y cuatro cuadrillas de operarios. La prioridad actual del despliegue es garantizar la seguridad y asegurar el suministro en hospitales, el SAME y servicios esenciales.

Los sectores con mayor cantidad de usuarios sin luz son Alto Comedero, Ciudad de Nieva, Los Perales, Huaico y San Pedrito, mientras que en la Quebrada los mayores daños se concentraron en Súsques por fallas en estructuras metálicas.

En tanto, las tareas nocturnas se coordinaron con Defensa Civil para despejar los árboles caídos que bloqueaban las rutas.

Respecto a los plazos de normalización, Vaccaro supeditó el restablecimiento completo a la evolución del clima, con el objetivo de levantar la mayor parte del servicio durante la jornada si las condiciones acompañan. Finalmente, aclaró que los reclamos por daños en electrodomésticos serán analizados una vez superada la emergencia.