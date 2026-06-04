La Primera Jornada de Floricultura fue un éxito, logrando nuclear a productores y actores clave del sector

Con la participación de organismos estatales como INTA, SENASA, la Universidad Nacional de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador y productores del sector florícola se consolidó una agenda de trabajo en pos de fortalecer la cadena productiva.

En la Facultad de Ciencias Agrarias se llevó a cabo la Primera Jornada Provincial de Floricultura con el objetivo de generar un espacio de intercambio colectivo entre los principales actores vinculados al sector.

Encabezó el acto apertura, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNJu, Noemí Bejarano y el presidente de la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY), Miguel Rojas.

Un nuevo camino con nuevos desafíos

En su oportunidad, el intendente Jorge recordó cuando se reunió por primera vez con un grupo de productores que pacíficamente fueron al municipio a gestionar un lugar para comercializar sus productos. «El proyecto del Xibi Xibi contemplaba la visión de una ciudad ordenada, pudimos trabajarla y hoy estoy orgulloso del paseo de las plantas. Los trabajadores de la tierra son buena gente y por eso seguiré acompañándolos en sus eventos como la Flor más Bella, porque año a año se superan», sostuvo.

Mientras que Rojas expresó que el deseo es que las nuevas generaciones continúen con los objetivos de APPOJUY. «Tenemos hijos de productores que están estudiando en esta facultad, por eso este encuentro es necesario para recuperar vínculos y que las oportunidades laborales continúen», indicó.

Graciela Sánchez señaló que el encuentro permite visibilizar el sector florícola en un contexto técnico- académico, además resaltó con alegría el anuncio de declaración de interés turístico al paseo de las plantas que se realiza cada sábado en el playón de estacionamiento del 19 de abril que otorgó la municipalidad de capital.

«La idea de esta primera jornada fue generar vínculos y tejer redes con organismos que nos permitan adquirir nuevas herramientas a través de la capacitación en un mercado que cada vez es más desafiante», señaló.

Samnuel Gaspar, Ing. Agr. y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias mencionó que su disertación se basó en brindar consejos de marketing para que los productores logren comercializar bien y darles valor agregado a sus productos.

«Hoy existe un público joven que influenciado por tendencias en redes sociales consume de otra manera. Por eso la idea fue actualizar, dar a conocer que existen otras maneras de captar la atención de las personas mostrando una planta sana, atractiva, con buen empaque y fundamentalmente que una planta está asociada al bienestar y que nos hacen sentir bien», enfatizó.

Por su parte, la Ingeniera Fernanda Bernal y representante del INTA Cerrillos de Salta comentó que su charla apuntó a brindar acciones para promocionar los productos en ferias, exposiciones ornamentales como Jujuy en Flor o desde los viveros.

«Hay que pensar en brindar un espacio acogedor, para que los clientes se queden más tiempo tanto en el vivero como en la feria. Para atraer a los adultos mayores se recomienda crear espacios de descanso y sombra mientras se recorre la muestra. Mientras que para las nuevas generaciones es fundamental el uso de plataformas digitales para enseñar, crear comunidad e invitarlos a conocer el vivero», concluyó.

Luego la jornada prosiguió con la exposición de Candela Plomer, una especialista en paisajismo quien se refirió en la importancia de planificar la producción de plantines según la estación lo que permite aprovechar las especies nativas de la provincia.

La jornada terminó con la presentación de miembros del SENASA sobre el trámite del Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (RENFO) y el Ing. Agr. Juan Agüero del INTA detalló los nutrientes esenciales para las flores y plantas.