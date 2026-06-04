Se viene la maratón “Las paredes cuentan”

El domingo 28 de junio, se realizará la 11º Maratón “Las paredes cuentan” del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy.

Para participar de la convocatoria “por la preservación del patrimonio arquitectónico de San Salvador de Jujuy”, está disponible el sitio sportmetric.net.

Las inscripciones se encuentran abiertas y los valores son los que a continuación se detalla:

Categoría 10 K, $ 35.000.

Categoría 4 K, $ 20.000.

Cabe consignar, que el costo incluye remera oficial de la prueba, cuello oficial, medalla finisher y cronometraje con chip.