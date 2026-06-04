Ni Una Menos: ATE marchó por las calles capitalinas y exigió Justicia por las víctimas de Femicidio

La ATE provincial remarcó que “exigimos Justicia por Agostina, Dulce y por todas las víctimas de Femicidio, exigimos el fin de las políticas de odio y silenciamiento, y un Estado presente que garantice protección y derechos para todas”.

En el marco de la jornada nacional Ni Una Menos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy movilizó por las calles de la capital provincial y del interior provincial para exigir Justicia por las víctimas de Femicidio.

A once años de la primera marcha del primer grito colectivo, cientos de trabajadoras, organizaciones sociales, sindicales y políticas se concentraron en San Salvador para volver a decir basta.

La ATE provincial remarcó que “exigimos Justicia por Agostina, Dulce y por todas las víctimas de Femicidio, exigimos el fin de las políticas de odio y silenciamiento, y un Estado presente que garantice protección y derechos para todas”.