La ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela y refuerza el operativo con rescatistas

El coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, remarcó que unas 2.500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas con colapso total.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela en el marco de la emergencia provocada por los terremotos que azotaron al país, aunque aclaró que espera que la cifra final de víctimas sea inferior a esa cantidad mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que la adquisición del material fue acordada con las autoridades venezolanas como parte de la respuesta humanitaria ante la magnitud de la tragedia.

El funcionario remarcó que unas 2.500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas con colapso total.

Rampolla sostuvo además que el organismo internacional no especulará con un número de víctimas superior al informado oficialmente, aunque admitió que los daños registrados permiten prever un balance mayor al difundido hasta el momento.

En paralelo, la ONU confirmó que 27 países desplegaron más de 40 equipos internacionales de búsqueda y rescate, con más de 2.000 rescatistas y alrededor de 160 perros especializados que trabajan en las zonas más afectadas por los sismos. Durante las últimas horas, esos equipos lograron rescatar con vida a numerosas personas atrapadas bajo los escombros.

El organismo también estimó que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas, mientras las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas. Pese a ello, las operaciones continúan de manera ininterrumpida con apoyo de decenas de países y organizaciones internacionales.

De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos, además de miles de edificios dañados y una crisis humanitaria que mantiene movilizada a la comunidad internacional. AgenciaNA