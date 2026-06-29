Encontraron sano y salvo a un adulto mayor que era intensamente buscado en Aguas Calientes

Gracias al can Roco se logró hallar a un adulto mayor extraviado en zona de montes. El hombre había sido reportado como desaparecido y fue localizado este lunes tras un operativo de búsqueda desplegado por efectivos policiales y vecinos de la zona.

Un adulto mayor que era intensamente buscado fue encontrado con vida este lunes en la localidad de Aguas Calientes, Departamento El Carmen, luego de varias horas de incertidumbre y un operativo de rastrillaje realizado por personal policial.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre había sido reportado como extraviado, lo que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de la localidad y sus alrededores.

Finalmente, durante la jornada de este lunes, el adulto mayor fue localizado sano y salvo, llevando tranquilidad a sus familiares y a toda la comunidad que seguía con preocupación su desaparición. Tras el hallazgo, fue asistido por personal de emergencia para constatar su estado de salud y luego quedó al resguardo de sus seres queridos.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre la Policía y los vecinos que colaboraron con la búsqueda, permitiendo un desenlace favorable.

Luego del intenso trabajo de la comitiva policial, en la tarde de este lunes y por medio del can Roco, perteneciente a la Unidad K9, se logró hallar a un hombre de 82 años, del cual se registraba como desaparecido desde el pasado fin de semana en la localidad de Aguas Calientes.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias en las que el hombre se extravió ni el lugar exacto donde fue encontrado. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial sobre el operativo.

Una vez localizado al adulto mayor, recibió su respectiva asistencia médica debido a su delicado estado de salud, siendo urgentemente trasladado al Hospital Arturo Zabala para continuar con los cuidados pertinentes.