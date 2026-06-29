Jujuy avanza en la implementación de la Sindicatura General con una jornada de capacitación

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó una jornada de capacitación y reflexión sobre la figura de la Sindicatura General como órgano de control interno del Estado, que contó con la destacada visita del Síndico General de la Nación, Dr. Alejandro Díaz. La actividad se enmarcó en el proceso de implementación de este organismo, previsto en la Constitución Provincial tras la reforma de 2023.

La disertación central estuvo a cargo del Dr. Alejandro Díaz, quien expuso sobre el funcionamiento de la Sindicatura General como órgano de control interno de la administración pública. También participó la gerenta de la Sindicatura General de la Provincia de Salta, Dra. Soledad Sigotto, quien compartió la experiencia del organismo salteño, con más de 25 años de funcionamiento.

Estuvieron presentes el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, y el presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Guido Luna, quien encabezó la jornada, junto a diputados provinciales, ministros del Poder Ejecutivo, titulares de organismos de control de la provincia, representantes de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y funcionarios provinciales.

Destacó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales de control previstos por la Constitución Provincial.

Para nosotros es muy valiosa la presencia del Síndico General de la Nación y de la representante de la Sindicatura General de Salta, porque como modelo de provincia queremos fortalecer los sistemas de control y brindar todas las herramientas necesarias para que los organismos puedan cumplir correctamente su tarea, afirmó.

Bernis sostuvo que un sistema democrático requiere instituciones sólidas que garanticen la transparencia en la administración pública.

Un sistema democrático basado en un buen sistema de control es un sistema que se fortalece y que, además, genera credibilidad en la ciudadanía.

Lo que vale es el control, la revisión permanente y que el Estado acompañe brindando las herramientas necesarias para cumplir con lo que manda nuestra Constitución, expresó.

Asimismo, remarcó el compromiso del Gobierno provincial de avanzar en mecanismos que permitan optimizar el seguimiento de la gestión pública.

Necesitamos un control estricto sobre toda la función pública para que la gente sepa cómo se administran los recursos que pertenecen al pueblo y cuál es el destino de esos fondos, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Guido Luna, resaltó la trascendencia institucional de la jornada y el aporte que representa para la provincia.

Estas jornadas son muy importantes porque el control en la provincia y en la Nación es fundamental. Hoy nos visita el Síndico General de la Nación y participaron también la Auditoría General de la Provincia, la Oficina Anticorrupción, funcionarios y profesionales vinculados al control público. Es un hecho trascendente para Jujuy, señaló.

El legislador destacó además que la visita forma parte de una recorrida institucional iniciada en la provincia.

Es importante que esta actividad haya comenzado en Jujuy. El doctor Díaz inicia aquí una serie de encuentros que continuará en Salta, lo que demuestra la relevancia que le otorga a este proceso de fortalecimiento institucional, manifestó.

En tanto, el Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz, explicó el funcionamiento del organismo nacional y expresó el acompañamiento de la SIGEN al proceso de implementación de la Sindicatura General en Jujuy.

La provincia de Jujuy cuenta con una ley que creó la Sindicatura General, pero todavía resta su implementación. Desde la Nación ofrecimos toda nuestra colaboración en materia de capacitación y asesoramiento para que pueda ponerse en funcionamiento con el menor costo posible, indicó.

El funcionario remarcó que los órganos de control deben establecer criterios homogéneos para toda la administración pública.

Lo que buscamos es que el organismo de control establezca normas comunes para toda la gestión pública, generando barreras de control y realizando tareas de asesoramiento y aseguramiento que permitan prevenir irregularidades. Ese es hoy un reclamo legítimo de la ciudadanía, sostuvo.

Asimismo, explicó que el modelo adoptado por Jujuy responde al mismo esquema vigente en la administración nacional.

La provincia ha optado por un sistema similar al de la Nación, con un órgano de control interno y otro externo. Ahora resta avanzar en la implementación efectiva de la Sindicatura General para completar ese modelo institucional, agregó.

Finalmente, el secretario general de APOC, Mario Reynoso, destacó el trabajo conjunto realizado para concretar la presencia de las autoridades nacionales y avanzar en el fortalecimiento de los organismos de control.

Gracias a la gestión del gobernador y del vicegobernador pudimos concretar esta jornada con el Síndico General de la Nación y con la Gerencia de la Sindicatura General de Salta. Desde nuestro gremio venimos impulsando la puesta en funcionamiento de la Sindicatura General de la Provincia porque la consideramos una herramienta indispensable, afirmó.

Reynoso explicó que la Sindicatura complementa la tarea de la Auditoría General al intervenir durante el desarrollo de la gestión administrativa.

La Auditoría General realiza un control posterior, mientras que la Sindicatura trabaja en tiempo real junto a los funcionarios, detectando desvíos y corrigiendo procesos. Por eso consideramos fundamental que este organismo comience a funcionar en Jujuy, expresó.

Finalmente, agradeció el respaldo institucional brindado para la realización del encuentro.

Agradecemos al gobernador, al vicegobernador, a la Auditoría General y a la conducción nacional de APOC por hacer posible esta jornada, que representa un paso importante para fortalecer el sistema de control y transparencia de la provincia, concluyó.