La oficina móvil brindó asesoramiento a personas con discapacidad en Alto Comedero

El dispositivo permitió consolidar políticas de cercanía territorial y garantizar el acceso a derechos en la provincia.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy llevó adelante una nueva jornada de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad en Alto Comedero, acercando servicios, orientación y acompañamiento a vecinos y vecinas del sector. La actividad se realizó en el Centro Integral del M.D.H., ubicado en Alto Comedero.

Durante la jornada, el equipo técnico ofreció asesoramiento integral sobre la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, además de información y acompañamiento en trámites, gestiones y acceso a distintos servicios y beneficios destinados a personas con discapacidad.

La propuesta estuvo dirigida a personas con discapacidad, familiares y público en general, consolidando una política de cercanía territorial y fortalecimiento del acceso a derechos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron la importancia de continuar desarrollando dispositivos de atención en territorio para garantizar una mayor accesibilidad y acompañamiento integral a la comunidad, al tiempo que anticiparon que la Oficina Móvil continuará recorriendo distintos puntos de la provincia para acercar asesoramiento y servicios a más jujeños y jujeñas.