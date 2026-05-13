El limón del NOA mejora sus exportaciones, pero los costos y el dólar frenan la recuperación del sector

El complejo citrícola del NOA registró una mejora en exportaciones durante 2025, aunque productores advierten que el atraso cambiario, la suba de costos y los problemas logísticos afectan la competitividad.

La actividad citrícola del Noroeste Argentino atraviesa una etapa de recuperación moderada tras varios años de caída de rentabilidad, sobreoferta internacional y pérdida de competitividad. Aunque durante 2025 comenzaron a observarse mejores precios y un repunte en las exportaciones, empresarios y productores del sector advirtieron que los costos internos, el atraso cambiario y las dificultades logísticas continúan condicionando la recuperación.

En Tucumán, principal provincia productora de limón del país, el complejo limonero mantuvo un rol central dentro de las exportaciones provinciales. Según datos difundidos por el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), durante 2025 la provincia exportó productos por US$ 966,3 millones y el limón representó el 57% del sector frutícola exportador.

Además, la exportación de fruta fresca registró una mejora cercana al 47% interanual en valor, dato que el sector interpreta como una señal de recuperación luego de varios ciclos negativos.

Desde la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), su presidente Roberto Sánchez Loria sostuvo: “El sector atraviesa un proceso de recuperación estratégica”. En esa línea, explicó que la actividad dejó atrás un período marcado por la sobreoferta global y bajos precios internacionales.

“Desde 2025 comenzamos a observar una mejora gradual en las condiciones de mercado y en las cotizaciones internacionales”, señaló.

No obstante, desde la entidad remarcaron que muchas empresas continúan trabajando bajo esquemas de fuerte control de costos y con foco en la eficiencia operativa para sostener competitividad. “La prioridad pasa por consolidar esta tendencia positiva mediante productividad y diferenciación”, indicó Paula Rovella, gerenta de ACNOA.

La campaña 2026 también quedó atravesada por problemas climáticos en distintas zonas del NOA. Las intensas lluvias registradas entre febrero y abril complicaron caminos rurales y demoraron tareas de cosecha y traslado de fruta. “La logística de campo pasó a ser el principal desafío”, advirtieron desde la entidad.

En ese contexto, Sánchez Loria afirmó: “La precariedad vial retrasa la cosecha en un momento donde los precios muestran señales de mejora”.

Desde el sector señalaron que el deterioro de caminos rurales impacta de forma directa en los costos operativos y en los tiempos de entrega para exportación. Incluso, en algunas zonas debieron reducir cargas de camiones para evitar inconvenientes en accesos rurales.

Otro de los factores que preocupa al complejo citrícola es el aumento de costos medidos en dólares. Empresarios del sector sostienen que el ritmo de suba de insumos y servicios superó la evolución del tipo de cambio. “Los insumos y la logística crecieron por encima del precio del producto”, expresó Sánchez Loria.

A la vez, Paula Rovella explicó: “La mano de obra representa el componente más delicado. Las paritarias reflejan la tensión entre inflación y capacidad real de pago de las empresas”.

Según ACNOA, combustibles, fertilizantes, agroquímicos y transporte forman parte de una estructura de gastos que mostró fuertes incrementos durante el último año.

Pese a ese escenario, el sector mantiene expectativas moderadamente positivas respecto a la demanda internacional. Europa, Estados Unidos y Rusia continúan entre los principales destinos de la fruta fresca argentina.

Sin embargo, desde la entidad advirtieron que la inestabilidad global y los conflictos geopolíticos continúan afectando costos energéticos y fletes marítimos. “La inestabilidad en Medio Oriente y otros conflictos globales generan impacto directo sobre la logística internacional”, comentó Rovella.

En paralelo, el sector insistió en la necesidad de mayor previsibilidad macroeconómica e inversiones en infraestructura rural para recuperar competitividad exportadora. “No buscamos reducir nuestra presencia global, sino administrar el crecimiento con información y mesura”, afirmó Sánchez Loria.

Mientras tanto, la actividad limonera del NOA intenta consolidar la recuperación de una de las principales economías regionales exportadoras de Tucumán y del país, en un contexto todavía marcado por altos costos y presión sobre la competitividad.

(InfoNegocios)