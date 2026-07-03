La Oficina de Mediación Judicial informa su nueva dirección de atención

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy informa a la comunidad que la Oficina de Mediación Judicial funciona en su nueva sede, ubicada en calle Santibáñez Nº 1108, esquina Bárcena, de San Salvador de Jujuy.

En este espacio, la dependencia continuará brindando el servicio de mediación como un mecanismo pacífico y eficaz para la resolución de conflictos, ofreciendo a los ciudadanos un ámbito de diálogo, confidencialidad y búsqueda de acuerdos, con la asistencia de profesionales especializados.

Asimismo, se recuerda que el horario de atención al público es de lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 horas, con el propósito de facilitar el acceso de la comunidad a este servicio judicial.

La Oficina de Mediación Judicial invita a quienes requieran información o deseen iniciar un proceso de mediación a acercarse a sus nuevas instalaciones, donde recibirán el asesoramiento correspondiente.