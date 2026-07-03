Convocan al CEDEMS a una nueva reunión paritaria: El lunes volverán a negociar salarios docentes en Jujuy

El Gobierno provincial citó al gremio que representa a los docentes de Nivel Medio y Superior para una nueva mesa de negociación salarial. El encuentro se realizará en Ciudad Cultural y genera expectativa entre los trabajadores de la educación.

El Gobierno de Jujuy convocó formalmente al Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) a una nueva reunión de paritarias que se desarrollará el próximo lunes 6 de julio, en el marco de las salariales correspondientes al segundo semestre de 2026.

La convocatoria fue enviada a la secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, mediante una nota oficial desde el Ministerio de Trabajo y Empleo a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, en la que se invita a participar de la mesa de diálogo destinada al Nivel Medio y Superior.

El encuentro se realizará en las instalaciones del Centro de Innovación Educativa, ubicado en la intersección de las calles Zorrilla de San Martín y Curupaití, en el barrio Alto Padilla, dentro del predio de Ciudad Cultural. En la comunicación oficial se solicita la presencia de dos representantes del sindicato.

Si bien la invitación no detalla el orden del día ni el horario del encuentro, se espera que la discusión se centre en una nueva actualización salarial y en otros planteos vinculados con las condiciones laborales de los docentes.

La convocatoria llega en un contexto de creciente expectativa por parte del sector educativo, que aguarda una propuesta del Ejecutivo provincial frente al impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Las negociaciones que comiencen este lunes serán determinantes para conocer la postura del Gobierno y la respuesta de los gremios docentes de cara a la segunda mitad del ciclo lectivo 2026.