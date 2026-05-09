En Palma Sola el Comando Rural rescató a 20 quirquinchos que eran trasladados por cazadores furtivos

En un operativo certero contra la caza ilegal, efectivos del Comando de Prevención Rural y Ambiental lograron rescatar a 20 ejemplares de quirquincho bola en la zona de Palma Sola.

La intervención se produjo tras interceptar a cazadores furtivos que trasladaban a los animales, violando las leyes de protección de fauna silvestre vigentes en nuestra provincia.

​Tras el exitoso decomiso, los ejemplares fueron trasladados de urgencia al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu).

Allí, el equipo de profesionales realizó una evaluación exhaustiva, determinando que 15 de ellos estaban aptos para volver a la libertad, mientras que los otros 5 permanecen bajo cuidado veterinario debido a diversas lesiones sufridas durante su captura ilegal.

​Desde la fuerza se recuerda que la caza y el tráfico de fauna silvestre son delitos penados por ley, y se insta a la comunidad a denunciar estos hechos para proteger nuestra biodiversidad.

Gracias al rápido accionar policial, la gran mayoría de estos animales ya regresó a su hábitat natural, reafirmando el compromiso de la unidad especial en la lucha contra los depredadores del monte jujeño.