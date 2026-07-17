La Municipalidad invita a alentar a la Selección en el Fan Fest de Alto Comedero

El Multiespacio El Alto volverá a convertirse este domingo 19 de julio en el punto de encuentro para que vecinos se acerquen a alentar a la Selección Argentina a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por pantalla gigante en HD.

En este marco, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, invitó a la comunidad a que se acerque con prontitud debido a la gran convocatoria, “ya es cábala el Fan Fest del Multiespacio El Alto, así que estaremos esperando a los vecinos y vecinas desde una hora antes del partido, a partir de las 15 horas ya va a estar todo listo y puedan vivenciar el partido final”.

Además, destacó la posibilidad de ir con banderas, cotillón, reposeras y almohadones para la comodidad de los espectadores, “por iniciativa de todos los los vecinos, podrán llegarse con banderas, de forma libre y gratuita , habrá más o menos 300 sillas, pero la gente puede llevar su reposera y los más chicos, si lo desean, pueden permanecer en sentados en el playón debajo de la pantalla, y pueden llevar sus almohadones o colchonetas, lo que deseen”.

Desde el inicio de esta propuesta, el municipio destacó la gran convocatoria registrada en cada transmisión, con una importante participación de familias, grupos de amigos y vecinos que eligieron compartir los partidos en un espacio pensado para el encuentro y la recreación. Asimismo, se puso en valor el Multiespacio El Alto como un ámbito de integración y convivencia, impulsado po5r el intendente Raúl “Chuli” Jorge para fortalecer la vida comunitaria en Alto Comedero.